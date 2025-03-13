https://ria.ru/20250313/inkubator-2004830531.html
Начался отбор предпринимателей на размещение в Ростовском бизнес-инкубаторе
Начался отбор предпринимателей на размещение в Ростовском бизнес-инкубаторе - РИА Новости, 13.03.2025
Начался отбор предпринимателей на размещение в Ростовском бизнес-инкубаторе
Стартовал прием заявок от предпринимателей на участие в конкурсном отборе на размещение в Ростовском бизнес-инкубаторе, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:32:00+03:00
2025-03-13T18:32:00+03:00
2025-03-13T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Стартовал прием заявок от предпринимателей на участие в конкурсном отборе на размещение в Ростовском бизнес-инкубаторе, сообщает пресс-служба правительства региона. Претендовать на имущественную господдержку в виде аренды офиса на льготных условиях могут субъекты малого предпринимательства региона, которые ведут коммерческую деятельность менее трех лет. Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко отметил, что для бизнеса в первые годы жизни особенно важна господдержка. Льготная аренда имущества – мера, которая реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" при содействии правительства и министерства экономического развития региона. Имущественную поддержку оказывает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства. По словам директора организации Оксаны Стуковиной, заявки принимаются до 3 апреля. Как только резидент пройдет отбор, то он получит не только "офис под ключ", но и право на бесплатные почтово-секретарские услуги, а также услуги по бизнес-планированию. Данной мерой поддержки не могут воспользоваться предприниматели, которые занимаются розничной или оптовой торговлей, предоставляющие бытовые, медицинские, ветеринарные услуги и другие.
https://ria.ru/20250313/fermery-2004807835.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , ростовская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Ростовская область
Начался отбор предпринимателей на размещение в Ростовском бизнес-инкубаторе
Начался прием заявок на конкурс на размещение в Ростовском бизнес-инкубаторе
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Стартовал прием заявок от предпринимателей на участие в конкурсном отборе на размещение в Ростовском бизнес-инкубаторе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Претендовать на имущественную господдержку в виде аренды офиса на льготных условиях могут субъекты малого предпринимательства региона, которые ведут коммерческую деятельность менее трех лет.
Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко отметил, что для бизнеса в первые годы жизни особенно важна господдержка.
Льготная аренда имущества – мера, которая реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" при содействии правительства и министерства экономического развития региона. Имущественную поддержку оказывает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства.
По словам директора организации Оксаны Стуковиной, заявки принимаются до 3 апреля. Как только резидент пройдет отбор, то он получит не только "офис под ключ", но и право на бесплатные почтово-секретарские услуги, а также услуги по бизнес-планированию.
Данной мерой поддержки не могут воспользоваться предприниматели, которые занимаются розничной или оптовой торговлей, предоставляющие бытовые, медицинские, ветеринарные услуги и другие.