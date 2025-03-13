https://ria.ru/20250313/grekov-2004800297.html
Архитектор Греков: новый московский цирк станет знаком времени
Архитектор Греков: новый московский цирк станет знаком времени - РИА Новости, 13.03.2025
Архитектор Греков: новый московский цирк станет знаком времени
Архитектура нового цирка, который планируется построить в Мнёвниковской пойме в Москве, станет знаком времени, считает управляющий директор, главный архитектор... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:02:00+03:00
2025-03-13T17:02:00+03:00
2025-03-13T17:09:00+03:00
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Архитектура нового цирка, который планируется построить в Мнёвниковской пойме в Москве, станет знаком времени, считает управляющий директор, главный архитектор компании "Моспроект 4" Вадим Греков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большинство москвичей в голосовании на платформе "Активный гражданин" выбрали для планируемого к постройке в Мнёвниковской пойме нового здания Большого Московского цирка визуальную концепцию бюро Apex, которая ляжет в основу дальнейшего проекта."Считаю выбор москвичей выражением яркой, радостной праздничной эмоции, задающей весеннее настроение. Проект может стать большим событием для города и горожан. Мы имеем шанс сделать яркий, очень необычный знаковый объект, архитектура которого станет знаком времени - полного динамики и больших перемен", - прокомментировал итоги голосования Греков.По словам сопредседателя Гильдии организаций строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате Андрея Лупия, новый цирк обязательно должен соответствовать современным стандартам и требованиям."Городу нужна многофункциональная лайфстайл-площадкa, которая станет не только местом для представлений, но и новым культурным центром. Представленные рендеры центрального здания цирка в форме шатра и примыкающий вспомогательный корпус выглядят ярко и намекают на цирковые мотивы. Окружающая территория тоже будет обустроена для комфорта москвичей и гостей столицы, что создаст новое привлекательное общественное пространство", - выразил уверенность он.
https://ria.ru/20250313/efimov-2004733258.html
https://ria.ru/20250312/efimov-2004494446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Архитектор Греков: новый московский цирк станет знаком времени
Архитектор Греков: архитектура нового московского цирка станет знаком времени
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Архитектура нового цирка, который планируется построить в Мнёвниковской пойме в Москве, станет знаком времени, считает управляющий директор, главный архитектор компании "Моспроект 4" Вадим Греков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что большинство москвичей в голосовании на платформе "Активный гражданин" выбрали для планируемого к постройке в Мнёвниковской пойме
нового здания Большого Московского цирка визуальную концепцию бюро Apex, которая ляжет в основу дальнейшего проекта.
"Считаю выбор москвичей выражением яркой, радостной праздничной эмоции, задающей весеннее настроение. Проект может стать большим событием для города и горожан. Мы имеем шанс сделать яркий, очень необычный знаковый объект, архитектура которого станет знаком времени - полного динамики и больших перемен", - прокомментировал итоги голосования Греков.
По словам сопредседателя Гильдии организаций строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате Андрея Лупия, новый цирк обязательно должен соответствовать современным стандартам и требованиям.
"Городу нужна многофункциональная лайфстайл-площадкa, которая станет не только местом для представлений, но и новым культурным центром. Представленные рендеры центрального здания цирка в форме шатра и примыкающий вспомогательный корпус выглядят ярко и намекают на цирковые мотивы. Окружающая территория тоже будет обустроена для комфорта москвичей и гостей столицы, что создаст новое привлекательное общественное пространство", - выразил уверенность он.