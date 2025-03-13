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Архитектор Греков: новый московский цирк станет знаком времени - РИА Новости, 13.03.2025
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17:02 13.03.2025 (обновлено: 17:09 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/grekov-2004800297.html
Архитектор Греков: новый московский цирк станет знаком времени
Архитектор Греков: новый московский цирк станет знаком времени - РИА Новости, 13.03.2025
Архитектор Греков: новый московский цирк станет знаком времени
Архитектура нового цирка, который планируется построить в Мнёвниковской пойме в Москве, станет знаком времени, считает управляющий директор, главный архитектор... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:02:00+03:00
2025-03-13T17:09:00+03:00
москва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Архитектура нового цирка, который планируется построить в Мнёвниковской пойме в Москве, станет знаком времени, считает управляющий директор, главный архитектор компании "Моспроект 4" Вадим Греков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большинство москвичей в голосовании на платформе "Активный гражданин" выбрали для планируемого к постройке в Мнёвниковской пойме нового здания Большого Московского цирка визуальную концепцию бюро Apex, которая ляжет в основу дальнейшего проекта."Считаю выбор москвичей выражением яркой, радостной праздничной эмоции, задающей весеннее настроение. Проект может стать большим событием для города и горожан. Мы имеем шанс сделать яркий, очень необычный знаковый объект, архитектура которого станет знаком времени - полного динамики и больших перемен", - прокомментировал итоги голосования Греков.По словам сопредседателя Гильдии организаций строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате Андрея Лупия, новый цирк обязательно должен соответствовать современным стандартам и требованиям."Городу нужна многофункциональная лайфстайл-площадкa, которая станет не только местом для представлений, но и новым культурным центром. Представленные рендеры центрального здания цирка в форме шатра и примыкающий вспомогательный корпус выглядят ярко и намекают на цирковые мотивы. Окружающая территория тоже будет обустроена для комфорта москвичей и гостей столицы, что создаст новое привлекательное общественное пространство", - выразил уверенность он.
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москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
Архитектор Греков: новый московский цирк станет знаком времени

Архитектор Греков: архитектура нового московского цирка станет знаком времени

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковВадим Греков
Вадим Греков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Вадим Греков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Архитектура нового цирка, который планируется построить в Мнёвниковской пойме в Москве, станет знаком времени, считает управляющий директор, главный архитектор компании "Моспроект 4" Вадим Греков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большинство москвичей в голосовании на платформе "Активный гражданин" выбрали для планируемого к постройке в Мнёвниковской пойме нового здания Большого Московского цирка визуальную концепцию бюро Apex, которая ляжет в основу дальнейшего проекта.
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"Считаю выбор москвичей выражением яркой, радостной праздничной эмоции, задающей весеннее настроение. Проект может стать большим событием для города и горожан. Мы имеем шанс сделать яркий, очень необычный знаковый объект, архитектура которого станет знаком времени - полного динамики и больших перемен", - прокомментировал итоги голосования Греков.
По словам сопредседателя Гильдии организаций строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате Андрея Лупия, новый цирк обязательно должен соответствовать современным стандартам и требованиям.
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"Городу нужна многофункциональная лайфстайл-площадкa, которая станет не только местом для представлений, но и новым культурным центром. Представленные рендеры центрального здания цирка в форме шатра и примыкающий вспомогательный корпус выглядят ярко и намекают на цирковые мотивы. Окружающая территория тоже будет обустроена для комфорта москвичей и гостей столицы, что создаст новое привлекательное общественное пространство", - выразил уверенность он.
 
МоскваСергей Собянин
 
 
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