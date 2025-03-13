https://ria.ru/20250313/grekov-2004800297.html

Архитектор Греков: новый московский цирк станет знаком времени

Архитектор Греков: новый московский цирк станет знаком времени - РИА Новости, 13.03.2025

Архитектор Греков: новый московский цирк станет знаком времени

Архитектура нового цирка, который планируется построить в Мнёвниковской пойме в Москве, станет знаком времени, считает управляющий директор, главный архитектор... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:02:00+03:00

2025-03-13T17:02:00+03:00

2025-03-13T17:09:00+03:00

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Архитектура нового цирка, который планируется построить в Мнёвниковской пойме в Москве, станет знаком времени, считает управляющий директор, главный архитектор компании "Моспроект 4" Вадим Греков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большинство москвичей в голосовании на платформе "Активный гражданин" выбрали для планируемого к постройке в Мнёвниковской пойме нового здания Большого Московского цирка визуальную концепцию бюро Apex, которая ляжет в основу дальнейшего проекта."Считаю выбор москвичей выражением яркой, радостной праздничной эмоции, задающей весеннее настроение. Проект может стать большим событием для города и горожан. Мы имеем шанс сделать яркий, очень необычный знаковый объект, архитектура которого станет знаком времени - полного динамики и больших перемен", - прокомментировал итоги голосования Греков.По словам сопредседателя Гильдии организаций строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате Андрея Лупия, новый цирк обязательно должен соответствовать современным стандартам и требованиям."Городу нужна многофункциональная лайфстайл-площадкa, которая станет не только местом для представлений, но и новым культурным центром. Представленные рендеры центрального здания цирка в форме шатра и примыкающий вспомогательный корпус выглядят ярко и намекают на цирковые мотивы. Окружающая территория тоже будет обустроена для комфорта москвичей и гостей столицы, что создаст новое привлекательное общественное пространство", - выразил уверенность он.

https://ria.ru/20250313/efimov-2004733258.html

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москва

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин