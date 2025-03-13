https://ria.ru/20250313/finlyandiya-2004726956.html
Завод боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ
Завод боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ - РИА Новости, 13.03.2025
Завод боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ
Завод по производству боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на поставку патронов от финских сил обороны на 220 миллионов евро, сообщает в четверг... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:55:00+03:00
2025-03-13T12:55:00+03:00
2025-03-13T12:59:00+03:00
в мире
павел кузнецов
нато
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150982/82/1509828239_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_abe5b9dc3feece5de419813a5b63dbe4.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Завод по производству боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на поставку патронов от финских сил обороны на 220 миллионов евро, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "(Завод - ред.) Nammo Lapua получил заказ на производство патронов на сумму 220 миллионов евро от сил обороны", - говорится в материале. Контакт заключен на четыре года и может быть продлен. Заказ включает патроны двух калибров: для автоматов и пулеметов, поясняет Yle. По оценке директора завода Пекки Химанки, слова которого приводит Yle, заказ является "историческим" и крупнейшим за долгое время. "Иногда во время Второй мировой войны могли встречаться похожие размеры", - сказал он. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов.
https://ria.ru/20250206/finljandija-1997823085.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150982/82/1509828239_195:0:3310:2336_1920x0_80_0_0_b46efa8a183b55559d8a8fc4614b1953.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, павел кузнецов, нато, финляндия
В мире, Павел Кузнецов, НАТО, Финляндия
Завод боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ
Yle: завод боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на 220 миллионов евро
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Завод по производству боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на поставку патронов от финских сил обороны на 220 миллионов евро, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
"(Завод - ред.) Nammo Lapua получил заказ на производство патронов на сумму 220 миллионов евро от сил обороны", - говорится в материале.
Контакт заключен на четыре года и может быть продлен. Заказ включает патроны двух калибров: для автоматов и пулеметов, поясняет Yle. По оценке директора завода Пекки Химанки, слова которого приводит Yle, заказ является "историческим" и крупнейшим за долгое время.
"Иногда во время Второй мировой войны могли встречаться похожие размеры", - сказал он.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов.