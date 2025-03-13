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Завод боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ - РИА Новости, 13.03.2025
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12:55 13.03.2025 (обновлено: 12:59 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/finlyandiya-2004726956.html
Завод боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ
Завод боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ - РИА Новости, 13.03.2025
Завод боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ
Завод по производству боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на поставку патронов от финских сил обороны на 220 миллионов евро, сообщает в четверг... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:55:00+03:00
2025-03-13T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Завод по производству боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на поставку патронов от финских сил обороны на 220 миллионов евро, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "(Завод - ред.) Nammo Lapua получил заказ на производство патронов на сумму 220 миллионов евро от сил обороны", - говорится в материале. Контакт заключен на четыре года и может быть продлен. Заказ включает патроны двух калибров: для автоматов и пулеметов, поясняет Yle. По оценке директора завода Пекки Химанки, слова которого приводит Yle, заказ является "историческим" и крупнейшим за долгое время. "Иногда во время Второй мировой войны могли встречаться похожие размеры", - сказал он. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов.
https://ria.ru/20250206/finljandija-1997823085.html
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в мире, павел кузнецов, нато, финляндия
В мире, Павел Кузнецов, НАТО, Финляндия
Завод боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ

Yle: завод боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на 220 миллионов евро

© Фото : Public DomainПатроны M-249 5.56мм
Патроны M-249 5.56мм - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Public Domain
Патроны M-249 5.56мм. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Завод по производству боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на поставку патронов от финских сил обороны на 220 миллионов евро, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
"(Завод - ред.) Nammo Lapua получил заказ на производство патронов на сумму 220 миллионов евро от сил обороны", - говорится в материале.
Контакт заключен на четыре года и может быть продлен. Заказ включает патроны двух калибров: для автоматов и пулеметов, поясняет Yle. По оценке директора завода Пекки Химанки, слова которого приводит Yle, заказ является "историческим" и крупнейшим за долгое время.
"Иногда во время Второй мировой войны могли встречаться похожие размеры", - сказал он.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов.
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