Финляндия выделила Украине пакет военной помощи на 200 миллионов евро
Минобороны Финляндии сообщило о выделении Украине 28-го пакета военной помощи
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Финляндия выделила Украине 28-й пакет военной помощи на 200 миллионов евро, сообщает в четверг финское министерство обороны.
"На встрече министров (обороны - ред.) Финляндия объявила об очередном, 28-м пакете военной помощи для Украины. Его стоимость составляет около 200 миллионов евро", - говорится в сообщении.
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Содержание, сроки и способ доставки пакета, как и всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает по соображениям безопасности. Ранее минобороны Финляндии объявило о запуске новой программы поддержки Украины, в рамках которой финская оборонная промышленность получит 660 миллионов евро на заказы вооружений для поставок ВСУ.
"После реализации последних решений общая сумма материальной помощи Финляндии вырастет до 3,3 миллиарда евро", - уточняет минобороны.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Хельсинки занимают пятое место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения. Как отметил посол, финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева "так долго, как это потребуется".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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