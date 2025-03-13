https://ria.ru/20250313/finljandija-2004659341.html

Финляндия становится плацдармом для агрессии против России, заявил Патрушев

Финляндия становится плацдармом для агрессии против России, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2025

Финляндия становится плацдармом для агрессии против России, заявил Патрушев

Финляндия вновь, как и в 1939 году, превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО, заявил помощник президента РФ, РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:04:00+03:00

2025-03-13T07:04:00+03:00

2025-03-13T08:41:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Финляндия вновь, как и в 1939 году, превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В четверг исполняется 85 лет со дня окончания советско-финской войны. "Сегодня мы видим схожую ситуацию - территория Финляндии вновь превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО", - констатировал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона". По его словам, параллели между событиями, приведшими к началу советско-финской войны, и нынешней ситуацией "действительно просматриваются". "Сегодня финские историографы намеренно искажают причины конфликта 1939-1940 годов. Они не говорят о том, что в Финляндии ультранационалистические силы требовали создать "Великую Финляндию", проводилась агрессивная пропагандистская политика по захвату советских земель, и осуществлялась активная милитаризация", - отметил Патрушев. В преддверии советско-финской войны руководство СССР предприняло все возможные дипломатические шаги, чтобы обеспечить свою безопасность и решить вопрос мирным путем, напомнил он. "Не будем забывать, что тогда государственная граница проходила всего в нескольких десятках километров от Ленинграда и Кронштадта. В этих условиях советское руководство предприняло все возможные дипломатические шаги для обеспечения безопасности северо-западных рубежей. При этом советское правительство до последнего пыталось решить вопрос мирным путем, предлагая территориальный обмен. Однако Финляндия отвергла все мирные предложения, при этом наращивая свой военный потенциал, что создавало реальную угрозу безопасности СССР и в особенности жизнедеятельности Ленинграда", - добавил помощник главы государства. Советско-финская война 1939-1940 годов – вооруженный конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Финляндия во время той войны с СССР усилиями Великобритании и Франции активно превращалась в плацдарм для удара по Советскому Союзу. По сути, речь шла о подготовке "крестового похода" Запада против СССР. Вашингтон и Лондон в начале 1940 года приняли принципиальное решение начать войну против СССР, ударить из Финляндии, захватив Ленинград, а также создать "национальное русское правительство" - данные об этом, полученные советской разведкой, приводятся в рассекреченных архивных документах, ранее опубликованных Президентской библиотекой. Великобритания и Франция тогда активно снабжали Финляндию оружием для нанесения ударов по СССР, и набирали наемников не только из числа своих граждан, но и лиц из других стран, для отправки в Финляндию с целью участия в войне против СССР. При этом британские острова были базой для подготовки наемников и хабом для их переправки к театру военных действий. Для обоснования удара по СССР англичане и французы готовили акцию с фейками. Лондон при поддержке Парижа собирался выпустить сборник подтасованных материалов, с помощью которых на СССР возлагалась бы ответственность за якобы развитие событий, приведших ко Второй мировой войне – это следует из рассекреченного архивного документа Службы внешней разведки РФ, также ранее опубликованного Президентской библиотекой. Однако падение "линии Маннергейма" и разгром Красной армией основной группировки финских войск к весне 1940-го поставили противника в тяжелое положение. В этих условиях Финляндия, вопреки противодействию Великобритании и Франции, обратилась к советскому правительству с просьбой о мире. Переговоры, начавшиеся в Москве 7 марта 1940 года, закончились 12 марта подписанием мирного договора, в соответствии с которым боевые действия прекращались с 12 часов 13 марта. После этого планам Лондона и Парижа ударить по Советскому Союзу не суждено было сбыться.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633433.html

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966503412.html

https://ria.ru/20241111/patrushev-1983140919.html

https://ria.ru/20250307/b-52-2003564679.html

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финляндия, ссср, россия, николай патрушев, нато