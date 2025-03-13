https://ria.ru/20250313/filippo-2004692846.html

Французский политик раскритиковал резолюцию об изъятии российских активов

Французский политик раскритиковал резолюцию об изъятии российских активов - РИА Новости, 13.03.2025

Французский политик раскритиковал резолюцию об изъятии российских активов

Резолюция об увеличении помощи Украине, призывающая к изъятию замороженных российских активов и поддержанная накануне депутатами Нацсобрания, является позорной, РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T10:35:00+03:00

2025-03-13T10:35:00+03:00

2025-03-13T10:35:00+03:00

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ПАРИЖ, 13 мар – РИА Новости. Резолюция об увеличении помощи Украине, призывающая к изъятию замороженных российских активов и поддержанная накануне депутатами Нацсобрания, является позорной, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Какой позор этому Национальному собранию! Всего 54 депутата проголосовали против резолюции об "усилении поддержки Украины", которая содержит в себе чистое безумие, ведущее нас прямиком к разрухе и войне!" - написал политик в Х. Накануне в ходе дебатов в парламенте, затянувшихся за полночь, резолюция была одобрена 288 голосами против 54. Против высказался лишь ряд депутатов левых партий, правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" воздержалась от голосования. Филиппо осудил текст, в котором, в частности, содержатся тезисы о "вступлении Украины как можно скорее в ЕС", "использовании замороженных российских активов", что, по его словам, "незаконно". Резолюция призывает ЕС, НАТО и другие страны-союзники "продолжать и увеличивать политическую, экономическую и военную поддержку Украины". "А также - "построить независимую европейскую оборону" - прощай, французская армия! – и "изучить возможность размещения европейских миротворческих сил в Украине" - наши солдаты на Украине! Как можно голосовать, кроме как против этой резолюции о Третьей мировой войне и европеизации нашей обороны?!" - возмутился политик. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъять замороженные российские активы на Западе невозможно, так как это противоречит международному праву. Затем он поручил минфину страны "изучить возможные последствия" такого решения. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250225/es-2001437356.html

https://ria.ru/20250204/aktivy-1997311709.html

https://ria.ru/20250304/kreml-2002944560.html

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в мире, россия, украина, франция, флориан филиппо, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, санкции в отношении россии