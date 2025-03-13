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Французский политик раскритиковал резолюцию об изъятии российских активов - РИА Новости, 13.03.2025
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10:35 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/filippo-2004692846.html
Французский политик раскритиковал резолюцию об изъятии российских активов
Французский политик раскритиковал резолюцию об изъятии российских активов - РИА Новости, 13.03.2025
Французский политик раскритиковал резолюцию об изъятии российских активов
Резолюция об увеличении помощи Украине, призывающая к изъятию замороженных российских активов и поддержанная накануне депутатами Нацсобрания, является позорной, РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:35:00+03:00
2025-03-13T10:35:00+03:00
в мире
россия
украина
франция
флориан филиппо
эммануэль макрон
сергей лавров
евросоюз
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ПАРИЖ, 13 мар – РИА Новости. Резолюция об увеличении помощи Украине, призывающая к изъятию замороженных российских активов и поддержанная накануне депутатами Нацсобрания, является позорной, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Какой позор этому Национальному собранию! Всего 54 депутата проголосовали против резолюции об "усилении поддержки Украины", которая содержит в себе чистое безумие, ведущее нас прямиком к разрухе и войне!" - написал политик в Х. Накануне в ходе дебатов в парламенте, затянувшихся за полночь, резолюция была одобрена 288 голосами против 54. Против высказался лишь ряд депутатов левых партий, правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" воздержалась от голосования. Филиппо осудил текст, в котором, в частности, содержатся тезисы о "вступлении Украины как можно скорее в ЕС", "использовании замороженных российских активов", что, по его словам, "незаконно". Резолюция призывает ЕС, НАТО и другие страны-союзники "продолжать и увеличивать политическую, экономическую и военную поддержку Украины". "А также - "построить независимую европейскую оборону" - прощай, французская армия! – и "изучить возможность размещения европейских миротворческих сил в Украине" - наши солдаты на Украине! Как можно голосовать, кроме как против этой резолюции о Третьей мировой войне и европеизации нашей обороны?!" - возмутился политик. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъять замороженные российские активы на Западе невозможно, так как это противоречит международному праву. Затем он поручил минфину страны "изучить возможные последствия" такого решения. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250225/es-2001437356.html
https://ria.ru/20250204/aktivy-1997311709.html
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в мире, россия, украина, франция, флориан филиппо, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Франция, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Евросоюз, Санкции в отношении России
Французский политик раскритиковал резолюцию об изъятии российских активов

Филиппо назвал резолюцию о помощи Украине и изъятии активов РФ позорной

© AP Photo / Adrienne SurprenantФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 мар – РИА Новости. Резолюция об увеличении помощи Украине, призывающая к изъятию замороженных российских активов и поддержанная накануне депутатами Нацсобрания, является позорной, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Какой позор этому Национальному собранию! Всего 54 депутата проголосовали против резолюции об "усилении поддержки Украины", которая содержит в себе чистое безумие, ведущее нас прямиком к разрухе и войне!" - написал политик в Х.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
СМИ: в ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России
25 февраля, 10:56
Накануне в ходе дебатов в парламенте, затянувшихся за полночь, резолюция была одобрена 288 голосами против 54. Против высказался лишь ряд депутатов левых партий, правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" воздержалась от голосования.
Филиппо осудил текст, в котором, в частности, содержатся тезисы о "вступлении Украины как можно скорее в ЕС", "использовании замороженных российских активов", что, по его словам, "незаконно". Резолюция призывает ЕС, НАТО и другие страны-союзники "продолжать и увеличивать политическую, экономическую и военную поддержку Украины".
"А также - "построить независимую европейскую оборону" - прощай, французская армия! – и "изучить возможность размещения европейских миротворческих сил в Украине" - наши солдаты на Украине! Как можно голосовать, кроме как против этой резолюции о Третьей мировой войне и европеизации нашей обороны?!" - возмутился политик.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Глава ЕК призвала креативно использовать замороженные российские активы
4 февраля, 14:15
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъять замороженные российские активы на Западе невозможно, так как это противоречит международному праву. Затем он поручил минфину страны "изучить возможные последствия" такого решения.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Кремль согласился с заявлением МИД Франции о российских активах
4 марта, 12:50
 
В миреРоссияУкраинаФранцияФлориан ФилиппоЭммануэль МакронСергей ЛавровЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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