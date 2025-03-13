https://ria.ru/20250313/fermery-2004807835.html

На грант для фермеров Иркутской области выделили 91 млн рублей

На грант для фермеров Иркутской области выделили 91 млн рублей - РИА Новости, 13.03.2025

На грант для фермеров Иркутской области выделили 91 млн рублей

Фермеров Иркутской области поддержат грантом "Агростартап", на эти цели выделено почти 91 миллион рублей средств консолидированного бюджета, сообщает... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:29:00+03:00

2025-03-13T17:29:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Фермеров Иркутской области поддержат грантом "Агростартап", на эти цели выделено почти 91 миллион рублей средств консолидированного бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона. Объявление о начале конкурса опубликуют на сайте министерства сельского хозяйства Приангарья 4 апреля. Прием заявочной документации будет осуществляться через систему "Личный кабинет сельскохозяйственных товаропроизводителей". При этом заявки смогут подать не только опытные фермеры, но и граждане, которые только начинают сельскохозяйственный бизнес. По словам министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова, максимальный размер одного гранта составит 5 миллионов рублей, минимальный – 1,5 миллиона рублей. Он подчеркнул, что обязательным условием предоставления гранта является вложение фермером в реализацию своего проекта минимум 10% собственных средств от затрат. Так, фермеры могут направить средства гранта на строительство производственных и складских помещений, на подключение объектов производства к инфраструктуре, на приобретение техники и оборудования, племенных сельскохозяйственных животных, а также на многое другое.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , иркутская область