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На грант для фермеров Иркутской области выделили 91 млн рублей - РИА Новости, 13.03.2025
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Твой бизнес
 
17:29 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/fermery-2004807835.html
На грант для фермеров Иркутской области выделили 91 млн рублей
На грант для фермеров Иркутской области выделили 91 млн рублей - РИА Новости, 13.03.2025
На грант для фермеров Иркутской области выделили 91 млн рублей
Фермеров Иркутской области поддержат грантом "Агростартап", на эти цели выделено почти 91 миллион рублей средств консолидированного бюджета, сообщает... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:29:00+03:00
2025-03-13T17:29:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Фермеров Иркутской области поддержат грантом "Агростартап", на эти цели выделено почти 91 миллион рублей средств консолидированного бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона. Объявление о начале конкурса опубликуют на сайте министерства сельского хозяйства Приангарья 4 апреля. Прием заявочной документации будет осуществляться через систему "Личный кабинет сельскохозяйственных товаропроизводителей". При этом заявки смогут подать не только опытные фермеры, но и граждане, которые только начинают сельскохозяйственный бизнес. По словам министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова, максимальный размер одного гранта составит 5 миллионов рублей, минимальный – 1,5 миллиона рублей. Он подчеркнул, что обязательным условием предоставления гранта является вложение фермером в реализацию своего проекта минимум 10% собственных средств от затрат. Так, фермеры могут направить средства гранта на строительство производственных и складских помещений, на подключение объектов производства к инфраструктуре, на приобретение техники и оборудования, племенных сельскохозяйственных животных, а также на многое другое.
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На грант для фермеров Иркутской области выделили 91 млн рублей

Иркутские фермеры получат гранты "Агростартап" почти на 91 млн рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСбор урожая клубники
Сбор урожая клубники - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Фермеров Иркутской области поддержат грантом "Агростартап", на эти цели выделено почти 91 миллион рублей средств консолидированного бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.
Объявление о начале конкурса опубликуют на сайте министерства сельского хозяйства Приангарья 4 апреля. Прием заявочной документации будет осуществляться через систему "Личный кабинет сельскохозяйственных товаропроизводителей". При этом заявки смогут подать не только опытные фермеры, но и граждане, которые только начинают сельскохозяйственный бизнес.
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По словам министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова, максимальный размер одного гранта составит 5 миллионов рублей, минимальный – 1,5 миллиона рублей. Он подчеркнул, что обязательным условием предоставления гранта является вложение фермером в реализацию своего проекта минимум 10% собственных средств от затрат.
Так, фермеры могут направить средства гранта на строительство производственных и складских помещений, на подключение объектов производства к инфраструктуре, на приобретение техники и оборудования, племенных сельскохозяйственных животных, а также на многое другое.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаИркутская область
 
 
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