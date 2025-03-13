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ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продуктов - РИА Новости, 13.03.2025
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18:41 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/fas-2004835059.html
ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продуктов
ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продуктов - РИА Новости, 13.03.2025
ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров - среди них продукты первой необходимости, а... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:41:00+03:00
2025-03-13T18:41:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров - среди них продукты первой необходимости, а также помидоры и огурцы, говорится в сообщении ведомства. "ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров... Анализу будут подлежать все товарные позиции 29 категорий продуктов питания. К ним относятся корзина социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, а также помидоры, огурцы, макаронные изделия, сыры твердые, полутвердые и мягкие", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующие запросы ведомство направило в 36 крупнейших торговых сетей, а также 2 торговые онлайн-площадки. ФАС России запросила информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за февраль 2025 года, добавили в ведомстве. В случае выявления признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения, отметили там.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продуктов

ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров

© Fotolia / fotofundПомидоры
Помидоры - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Fotolia / fotofund
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров - среди них продукты первой необходимости, а также помидоры и огурцы, говорится в сообщении ведомства.
"ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров... Анализу будут подлежать все товарные позиции 29 категорий продуктов питания. К ним относятся корзина социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, а также помидоры, огурцы, макаронные изделия, сыры твердые, полутвердые и мягкие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующие запросы ведомство направило в 36 крупнейших торговых сетей, а также 2 торговые онлайн-площадки.
ФАС России запросила информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за февраль 2025 года, добавили в ведомстве.
В случае выявления признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения, отметили там.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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