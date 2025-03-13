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Жительница Казачьей Локни об эвакуации: вырвались из ада - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:45 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/evakuatsiya-2004643819.html
Жительница Казачьей Локни об эвакуации: вырвались из ада
Жительница Казачьей Локни об эвакуации: вырвались из ада - РИА Новости, 13.03.2025
Жительница Казачьей Локни об эвакуации: вырвались из ада
Эвакуированная из недавно освобожденной курской Казачьей Локни мирная жительница рассказала, что им удалось вырваться из ада. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T00:45:00+03:00
2025-03-13T00:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджа
валерий герасимов
александр хинштейн
апти алаудинов
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КУРСКАЯ ОБЛ, 13 мар - РИА Новости. Эвакуированная из недавно освобожденной курской Казачьей Локни мирная жительница рассказала, что им удалось вырваться из ада. Минобороны РФ 12 марта сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что из Суджи и окрестностей, включая Казачью Локню, эвакуировали 68 граждан. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов. "Вырвались из ада... Тяжелая, конечно (ситуация – ред.), много погибло людей", - рассказала РИА Новости местная жительница Ольга. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
https://ria.ru/20250312/vsu-2004638093.html
https://ria.ru/20250312/sudzha-2004609784.html
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россия, суджа, валерий герасимов, александр хинштейн, апти алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Александр Хинштейн, Апти Алаудинов
Жительница Казачьей Локни об эвакуации: вырвались из ада

Эвакуированная из Казачьей Локни жительница рассказала, что они вырвались из ада

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramЭвакуация российских граждан силами военных и волонтеров
Эвакуация российских граждан силами военных и волонтеров - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Эвакуация российских граждан силами военных и волонтеров. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ, 13 мар - РИА Новости. Эвакуированная из недавно освобожденной курской Казачьей Локни мирная жительница рассказала, что им удалось вырваться из ада.
Минобороны РФ 12 марта сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что из Суджи и окрестностей, включая Казачью Локню, эвакуировали 68 граждан. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Жительница поселка в ДНР рассказала, как ВСУ расстреливали машины
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"Вырвались из ада... Тяжелая, конечно (ситуация – ред.), много погибло людей", - рассказала РИА Новости местная жительница Ольга.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
Первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджаВалерий ГерасимовАлександр ХинштейнАпти Алаудинов
 
 
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