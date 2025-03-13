https://ria.ru/20250313/evakuatsiya-2004643819.html

Жительница Казачьей Локни об эвакуации: вырвались из ада

Жительница Казачьей Локни об эвакуации: вырвались из ада - РИА Новости, 13.03.2025

Жительница Казачьей Локни об эвакуации: вырвались из ада

Эвакуированная из недавно освобожденной курской Казачьей Локни мирная жительница рассказала, что им удалось вырваться из ада. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T00:45:00+03:00

2025-03-13T00:45:00+03:00

2025-03-13T00:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

суджа

валерий герасимов

александр хинштейн

апти алаудинов

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КУРСКАЯ ОБЛ, 13 мар - РИА Новости. Эвакуированная из недавно освобожденной курской Казачьей Локни мирная жительница рассказала, что им удалось вырваться из ада. Минобороны РФ 12 марта сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что из Суджи и окрестностей, включая Казачью Локню, эвакуировали 68 граждан. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов. "Вырвались из ада... Тяжелая, конечно (ситуация – ред.), много погибло людей", - рассказала РИА Новости местная жительница Ольга. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.

https://ria.ru/20250312/vsu-2004638093.html

https://ria.ru/20250312/sudzha-2004609784.html

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россия, суджа, валерий герасимов, александр хинштейн, апти алаудинов