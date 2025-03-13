https://ria.ru/20250313/efimov-2004733258.html

Ефимов: в Москве объявили конкурс по отбору кадров для стройотрасли

Ефимов: в Москве объявили конкурс по отбору кадров для стройотрасли - РИА Новости, 13.03.2025

Ефимов: в Москве объявили конкурс по отбору кадров для стройотрасли

В Москве объявили конкурс по отбору кадров для работы в девелоперских компаниях и подрядных организациях, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:12:00+03:00

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2025-03-13T14:12:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. В Москве объявили конкурс по отбору кадров для работы в девелоперских компаниях и подрядных организациях, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, стать участниками конкурса могут слушатели колледжей, студенты, аспиранты, докторанты и иные специалисты."В конкурсе могут принять участие и руководители среднего звена на строительных площадках. Для них подготовили отдельный тур, который направлен на выявление и поощрение талантливых специалистов, повышение качества выполняемых ими работ и уровня профессионализма", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В рамках первого тура необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса, заполнить анкету, а также отправить видеовизитку о своем опыте в строительной сфере. Заявки от участников принимаются до 21 марта включительно, указывается в сообщении.В нем отмечается, что в ходе второго тура пройдет четырехдневный образовательный онлайн-интенсив.Заключительный и очный этап проекта – конкурс-хакатон. Команды по десять человек займутся решением тематических кейсов, а затем представят результаты своей работы жюри, указывается в сообщении.В нем подчеркивается, что победителей конкурса ждут призы. Также они смогут получить работу в крупных девелоперских и подрядных компаниях. Церемония награждения победителей пройдет в мае.

https://ria.ru/20250313/efimov-2004602162.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)