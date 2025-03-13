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Ефимов: в Москве объявили конкурс по отбору кадров для стройотрасли - РИА Новости, 13.03.2025
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14:12 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/efimov-2004733258.html
Ефимов: в Москве объявили конкурс по отбору кадров для стройотрасли
Ефимов: в Москве объявили конкурс по отбору кадров для стройотрасли - РИА Новости, 13.03.2025
Ефимов: в Москве объявили конкурс по отбору кадров для стройотрасли
В Москве объявили конкурс по отбору кадров для работы в девелоперских компаниях и подрядных организациях, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:12:00+03:00
2025-03-13T14:12:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. В Москве объявили конкурс по отбору кадров для работы в девелоперских компаниях и подрядных организациях, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, стать участниками конкурса могут слушатели колледжей, студенты, аспиранты, докторанты и иные специалисты."В конкурсе могут принять участие и руководители среднего звена на строительных площадках. Для них подготовили отдельный тур, который направлен на выявление и поощрение талантливых специалистов, повышение качества выполняемых ими работ и уровня профессионализма", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В рамках первого тура необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса, заполнить анкету, а также отправить видеовизитку о своем опыте в строительной сфере. Заявки от участников принимаются до 21 марта включительно, указывается в сообщении.В нем отмечается, что в ходе второго тура пройдет четырехдневный образовательный онлайн-интенсив.Заключительный и очный этап проекта – конкурс-хакатон. Команды по десять человек займутся решением тематических кейсов, а затем представят результаты своей работы жюри, указывается в сообщении.В нем подчеркивается, что победителей конкурса ждут призы. Также они смогут получить работу в крупных девелоперских и подрядных компаниях. Церемония награждения победителей пройдет в мае.
https://ria.ru/20250313/efimov-2004602162.html
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве объявили конкурс по отбору кадров для стройотрасли

Ефимов: в Москве объявили конкурс по отбору специалистов для стройотрасли

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. В Москве объявили конкурс по отбору кадров для работы в девелоперских компаниях и подрядных организациях, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, стать участниками конкурса могут слушатели колледжей, студенты, аспиранты, докторанты и иные специалисты.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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"В конкурсе могут принять участие и руководители среднего звена на строительных площадках. Для них подготовили отдельный тур, который направлен на выявление и поощрение талантливых специалистов, повышение качества выполняемых ими работ и уровня профессионализма", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В рамках первого тура необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса, заполнить анкету, а также отправить видеовизитку о своем опыте в строительной сфере. Заявки от участников принимаются до 21 марта включительно, указывается в сообщении.
В нем отмечается, что в ходе второго тура пройдет четырехдневный образовательный онлайн-интенсив.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Заключительный и очный этап проекта – конкурс-хакатон. Команды по десять человек займутся решением тематических кейсов, а затем представят результаты своей работы жюри, указывается в сообщении.
В нем подчеркивается, что победителей конкурса ждут призы. Также они смогут получить работу в крупных девелоперских и подрядных компаниях. Церемония награждения победителей пройдет в мае.
 
Градостроительный комплекс МосквыМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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