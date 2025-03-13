https://ria.ru/20250313/efimov-2004602162.html

Ефимов: Москва выделила землю для центра подготовки команд по футболу

Ефимов: Москва выделила землю для центра подготовки команд по футболу - РИА Новости, 13.03.2025

Ефимов: Москва выделила землю для центра подготовки команд по футболу

Российскому футбольному союзу (РФС) выделили землю в Мневниковской пойме в Москве для возведения центра подготовки сборных команд, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:12:00+03:00

2025-03-13T09:12:00+03:00

2025-03-13T09:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Российскому футбольному союзу (РФС) выделили землю в Мневниковской пойме в Москве для возведения центра подготовки сборных команд, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Для строительства комплекса площадью почти 32,6 тысячи квадратных метров город предоставил Российскому футбольному союзу земельный участок на улице Нижние Мневники. В современном центре спортсмены смогут полноценно готовиться к международным соревнованиям и товарищеским матчам", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Центр возведут рамках реализации масштабных инвестпроектов. Он появится в составе спортивного кластера, создаваемого в настоящее время в Мневниковской пойме.В сообщении добавляется, что РФС получит шесть гектаров земли на улице Нижние Мневники, во владении 4 на пять лет – в течение этого времени строительство объекта должно быть завершено.Согласно проекту, в основном здании разместят спортивную базу, научно-медицинский диагностический блок, академию и офис РФС, помещения для работы видеоарбитров. Во вспомогательном корпусе будут агрономическая служба, учебная зона, зал для тренировок в различных климатических условиях.Также, как указывается в сообщении, планируется обустроить четыре полноразмерных футбольных поля с подогревом. На прилегающей территории появится парковка, где в том числе смогут разместиться передвижные телевизионные станции для проведения прямых трансляций.

https://ria.ru/20250312/efimov-2004494446.html

https://ria.ru/20250312/efimov-2004385319.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)