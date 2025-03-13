https://ria.ru/20250313/dtp-2004859711.html

В Махачкале бронетранспортер переехал легковой автомобиль

В Махачкале бронетранспортер переехал легковой автомобиль - РИА Новости, 13.03.2025

В Махачкале бронетранспортер переехал легковой автомобиль

Бронетранспортер, по предварительной информации, переехал легковой автомобиль в Махачкале, водитель машины погиб, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:54:00+03:00

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происшествия

авто

сергей меликов

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 13 мар - РИА Новости. Бронетранспортер, по предварительной информации, переехал легковой автомобиль в Махачкале, водитель машины погиб, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "Сегодня в Махачкале произошло ДТП. По предварительной информации, бронетранспортер переехал легковой автомобиль, водитель которого, к сожалению, погиб", – написал Меликов. Он отметил, что обстоятельства произошедшего выясняются. В Дагестанском центре медицины катастроф сообщили РИА Новости, что в этом ДТП один человек погиб, еще одна женщина пострадала, ей оказали помощь амбулаторно.

https://ria.ru/20250217/dagestan-1999938164.html

махачкала

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Наталья Макарова

происшествия, авто, сергей меликов, махачкала