https://ria.ru/20250313/dtp-2004859711.html
В Махачкале бронетранспортер переехал легковой автомобиль
В Махачкале бронетранспортер переехал легковой автомобиль - РИА Новости, 13.03.2025
В Махачкале бронетранспортер переехал легковой автомобиль
Бронетранспортер, по предварительной информации, переехал легковой автомобиль в Махачкале, водитель машины погиб, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:54:00+03:00
2025-03-13T19:54:00+03:00
2025-03-13T19:58:00+03:00
происшествия
авто
сергей меликов
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 13 мар - РИА Новости. Бронетранспортер, по предварительной информации, переехал легковой автомобиль в Махачкале, водитель машины погиб, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "Сегодня в Махачкале произошло ДТП. По предварительной информации, бронетранспортер переехал легковой автомобиль, водитель которого, к сожалению, погиб", – написал Меликов. Он отметил, что обстоятельства произошедшего выясняются. В Дагестанском центре медицины катастроф сообщили РИА Новости, что в этом ДТП один человек погиб, еще одна женщина пострадала, ей оказали помощь амбулаторно.
https://ria.ru/20250217/dagestan-1999938164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, сергей меликов, махачкала
Происшествия, Авто, Сергей Меликов, Махачкала
В Махачкале бронетранспортер переехал легковой автомобиль
Меликов: в Махачкале БТР переехал легковой автомобиль, погиб человек