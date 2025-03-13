Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале бронетранспортер переехал легковой автомобиль - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 13.03.2025 (обновлено: 19:58 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/dtp-2004859711.html
В Махачкале бронетранспортер переехал легковой автомобиль
В Махачкале бронетранспортер переехал легковой автомобиль - РИА Новости, 13.03.2025
В Махачкале бронетранспортер переехал легковой автомобиль
Бронетранспортер, по предварительной информации, переехал легковой автомобиль в Махачкале, водитель машины погиб, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:54:00+03:00
2025-03-13T19:58:00+03:00
происшествия
авто
сергей меликов
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004862222_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_83103b5cb986e63d92d9ec717ec8e72d.jpg
МАХАЧКАЛА, 13 мар - РИА Новости. Бронетранспортер, по предварительной информации, переехал легковой автомобиль в Махачкале, водитель машины погиб, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "Сегодня в Махачкале произошло ДТП. По предварительной информации, бронетранспортер переехал легковой автомобиль, водитель которого, к сожалению, погиб", – написал Меликов. Он отметил, что обстоятельства произошедшего выясняются. В Дагестанском центре медицины катастроф сообщили РИА Новости, что в этом ДТП один человек погиб, еще одна женщина пострадала, ей оказали помощь амбулаторно.
https://ria.ru/20250217/dagestan-1999938164.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004862222_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6f7a6ca804e9396d68657af1bc7fd1a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, сергей меликов, махачкала
Происшествия, Авто, Сергей Меликов, Махачкала
В Махачкале бронетранспортер переехал легковой автомобиль

Меликов: в Махачкале БТР переехал легковой автомобиль, погиб человек

© Фото : Госавтоинспекция Дагестана/ВКонтактеМесто происшествия, где БТР переехал легковой автомобиль в Махачкале
Место происшествия, где БТР переехал легковой автомобиль в Махачкале - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Госавтоинспекция Дагестана/ВКонтакте
Место происшествия, где БТР переехал легковой автомобиль в Махачкале
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 13 мар - РИА Новости. Бронетранспортер, по предварительной информации, переехал легковой автомобиль в Махачкале, водитель машины погиб, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня в Махачкале произошло ДТП. По предварительной информации, бронетранспортер переехал легковой автомобиль, водитель которого, к сожалению, погиб", – написал Меликов.
Он отметил, что обстоятельства произошедшего выясняются.
В Дагестанском центре медицины катастроф сообщили РИА Новости, что в этом ДТП один человек погиб, еще одна женщина пострадала, ей оказали помощь амбулаторно.
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Дагестане супружеская пара погибла в ДТП
17 февраля, 22:50
 
ПроисшествияАвтоСергей МеликовМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала