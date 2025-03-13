https://ria.ru/20250313/dogovor-2004829441.html

Договор о гарантиях безопасности с Белоруссией вступил в силу, заявил Путин

Договор о гарантиях безопасности с Белоруссией вступил в силу, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025

Договор о гарантиях безопасности с Белоруссией вступил в силу, заявил Путин

Договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:29:00+03:00

2025-03-13T18:29:00+03:00

2025-03-13T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня состоялся обмен грамотами о ратификации подписанного 6 декабря 2024 года в Минске двустороннего договора о гарантиях безопасности. И таким образом договор вступил в законную силу. Напомню, что этим документом определяются взаимные союзнические обязательства по обеспечению надежной обороны и безопасности России и Белоруссии, причем с использованием всего имеющегося арсенала сил и средств", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

https://ria.ru/20250313/putin-2004830900.html

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