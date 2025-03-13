https://ria.ru/20250313/chteniya-2004650252.html
Раскрыта схема мошенников с приглашениями на "Примаковские чтения"
Раскрыта схема мошенников с приглашениями на "Примаковские чтения" - РИА Новости, 13.03.2025
Раскрыта схема мошенников с приглашениями на "Примаковские чтения"
Мошенники разослали поддельные приглашения на "Примаковские чтения" якобы от лица организаторов форума с целью получить персональные данные, говорится в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T03:06:00+03:00
2025-03-13T03:06:00+03:00
2025-03-13T03:06:00+03:00
общество
международный форум "примаковские чтения"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мошенники разослали поддельные приглашения на "Примаковские чтения" якобы от лица организаторов форума с целью получить персональные данные, говорится в сообщении Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, которое есть в распоряжении РИА Новости. Организаторы сообщили о случаях рассылки мошенниками приглашений якобы от лица организационного комитета форума "Примаковские чтения", чтобы получить персональные данные. В оргкомитете форума рекомендовали обращать внимание на адрес отправителя и не переходить ни по каким ссылкам в подобных подозрительных сообщениях.
https://ria.ru/20250312/kredity-2004445015.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, международный форум "примаковские чтения"
Общество, Международный форум "Примаковские чтения"
Раскрыта схема мошенников с приглашениями на "Примаковские чтения"
Мошенники обманывают россиян, используя приглашения на "Примаковские чтения"