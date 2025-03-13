https://ria.ru/20250313/chteniya-2004650252.html

Раскрыта схема мошенников с приглашениями на "Примаковские чтения"

Раскрыта схема мошенников с приглашениями на "Примаковские чтения" - РИА Новости, 13.03.2025

Раскрыта схема мошенников с приглашениями на "Примаковские чтения"

Мошенники разослали поддельные приглашения на "Примаковские чтения" якобы от лица организаторов форума с целью получить персональные данные, говорится в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T03:06:00+03:00

2025-03-13T03:06:00+03:00

2025-03-13T03:06:00+03:00

общество

международный форум "примаковские чтения"

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мошенники разослали поддельные приглашения на "Примаковские чтения" якобы от лица организаторов форума с целью получить персональные данные, говорится в сообщении Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, которое есть в распоряжении РИА Новости. Организаторы сообщили о случаях рассылки мошенниками приглашений якобы от лица организационного комитета форума "Примаковские чтения", чтобы получить персональные данные. В оргкомитете форума рекомендовали обращать внимание на адрес отправителя и не переходить ни по каким ссылкам в подобных подозрительных сообщениях.

https://ria.ru/20250312/kredity-2004445015.html

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2025

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общество, международный форум "примаковские чтения"