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Раскрыта схема мошенников с приглашениями на "Примаковские чтения" - РИА Новости, 13.03.2025
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03:06 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/chteniya-2004650252.html
Раскрыта схема мошенников с приглашениями на "Примаковские чтения"
Раскрыта схема мошенников с приглашениями на "Примаковские чтения" - РИА Новости, 13.03.2025
Раскрыта схема мошенников с приглашениями на "Примаковские чтения"
Мошенники разослали поддельные приглашения на "Примаковские чтения" якобы от лица организаторов форума с целью получить персональные данные, говорится в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T03:06:00+03:00
2025-03-13T03:06:00+03:00
общество
международный форум "примаковские чтения"
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мошенники разослали поддельные приглашения на "Примаковские чтения" якобы от лица организаторов форума с целью получить персональные данные, говорится в сообщении Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, которое есть в распоряжении РИА Новости. Организаторы сообщили о случаях рассылки мошенниками приглашений якобы от лица организационного комитета форума "Примаковские чтения", чтобы получить персональные данные. В оргкомитете форума рекомендовали обращать внимание на адрес отправителя и не переходить ни по каким ссылкам в подобных подозрительных сообщениях.
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общество, международный форум "примаковские чтения"
Общество, Международный форум "Примаковские чтения"
Раскрыта схема мошенников с приглашениями на "Примаковские чтения"

Мошенники обманывают россиян, используя приглашения на "Примаковские чтения"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мошенники разослали поддельные приглашения на "Примаковские чтения" якобы от лица организаторов форума с целью получить персональные данные, говорится в сообщении Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Организаторы сообщили о случаях рассылки мошенниками приглашений якобы от лица организационного комитета форума "Примаковские чтения", чтобы получить персональные данные.
В оргкомитете форума рекомендовали обращать внимание на адрес отправителя и не переходить ни по каким ссылкам в подобных подозрительных сообщениях.
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