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В Бурятии сотрудница маркетплейса украла вещи на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 13.03.2025
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16:09 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/burjatija-2004783251.html
В Бурятии сотрудница маркетплейса украла вещи на 300 тысяч рублей
В Бурятии сотрудница маркетплейса украла вещи на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 13.03.2025
В Бурятии сотрудница маркетплейса украла вещи на 300 тысяч рублей
Сотрудница маркетплейса в Бурятии украла вещи на почти 300 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщило управление МВД республики. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:09:00+03:00
2025-03-13T16:09:00+03:00
происшествия
селенгинский район
гусиноозерск
россия
республика бурятия
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ХАБАРОВСК, 13 мар - РИА Новости. Сотрудница маркетплейса в Бурятии украла вещи на почти 300 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщило управление МВД республики. В дежурную часть отдела полиции по Селенгинскому району обратилась представитель маркетплейса с заявлением о хищении 77 позиций товаров работником пункта выдачи заказов. Сумма ущерба составила 297 тысяч рублей. "Установлено, что 33-летняя жительница Гусиноозерска, работая менеджером маркетплейса, в период с декабря 2022 года по ноябрь 2024 создавала поддельные аккаунты несуществующих покупателей и через них заказывала понравившиеся вещи. При поступлении заказа на ПВЗ злоумышленница товар забирала и оформляла отказ по причине брака или обмена. Обратно на склад направляла уже пустые коробки", - сообщило УМВД. Отмечается, что о хищении товаров стало известно при инвентаризации. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241127/marketpleys-1985936078.html
селенгинский район
гусиноозерск
россия
республика бурятия
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происшествия, селенгинский район, гусиноозерск, россия, республика бурятия
Происшествия, Селенгинский район, Гусиноозерск, Россия, Республика Бурятия
В Бурятии сотрудница маркетплейса украла вещи на 300 тысяч рублей

МВД: в Бурятии сотрудница маркетплейса украла вещи на почти 300 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАБАРОВСК, 13 мар - РИА Новости. Сотрудница маркетплейса в Бурятии украла вещи на почти 300 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщило управление МВД республики.
В дежурную часть отдела полиции по Селенгинскому району обратилась представитель маркетплейса с заявлением о хищении 77 позиций товаров работником пункта выдачи заказов. Сумма ущерба составила 297 тысяч рублей.
"Установлено, что 33-летняя жительница Гусиноозерска, работая менеджером маркетплейса, в период с декабря 2022 года по ноябрь 2024 создавала поддельные аккаунты несуществующих покупателей и через них заказывала понравившиеся вещи. При поступлении заказа на ПВЗ злоумышленница товар забирала и оформляла отказ по причине брака или обмена. Обратно на склад направляла уже пустые коробки", - сообщило УМВД.
Отмечается, что о хищении товаров стало известно при инвентаризации.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы.
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ПроисшествияСеленгинский районГусиноозерскРоссияРеспублика Бурятия
 
 
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