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Губернатор Воронежской области рассказал о ситуации после ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 13.03.2025
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10:35 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/bpla-2004692782.html
Губернатор Воронежской области рассказал о ситуации после ночной атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области рассказал о ситуации после ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 13.03.2025
Губернатор Воронежской области рассказал о ситуации после ночной атаки БПЛА
Пострадавших в Воронежской области после ночной атаки БПЛА нет, уничтожили более пяти беспилотников противника, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:35:00+03:00
2025-03-13T10:35:00+03:00
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Пострадавших в Воронежской области после ночной атаки БПЛА нет, уничтожили более пяти беспилотников противника, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в среду, в 21:32 мск. Она длилась 12 часов 26 минут, её отменили в четверг, в 9:58 мск. "Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено более пяти беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что в регионе объявлен отбой опасности БПЛА. В период действия опасности атаки БПЛА, Гусев сообщал, что начался пожар после повреждения объекта инфраструктуры при уничтожении беспилотника. Позже его потушили.
https://ria.ru/20250313/bespilotniki-2004662770.html
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Губернатор Воронежской области рассказал о ситуации после ночной атаки БПЛА

Гусев: в Воронежской области после ночной атаки БПЛА никто не пострадал

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Пострадавших в Воронежской области после ночной атаки БПЛА нет, уничтожили более пяти беспилотников противника, сообщил губернатор Александр Гусев.
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в среду, в 21:32 мск. Она длилась 12 часов 26 минут, её отменили в четверг, в 9:58 мск.
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"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено более пяти беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в регионе объявлен отбой опасности БПЛА.
В период действия опасности атаки БПЛА, Гусев сообщал, что начался пожар после повреждения объекта инфраструктуры при уничтожении беспилотника. Позже его потушили.
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ПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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