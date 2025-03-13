https://ria.ru/20250313/bpla-2004692782.html

Губернатор Воронежской области рассказал о ситуации после ночной атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области рассказал о ситуации после ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 13.03.2025

Губернатор Воронежской области рассказал о ситуации после ночной атаки БПЛА

Пострадавших в Воронежской области после ночной атаки БПЛА нет, уничтожили более пяти беспилотников противника, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T10:35:00+03:00

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2025-03-13T10:35:00+03:00

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Пострадавших в Воронежской области после ночной атаки БПЛА нет, уничтожили более пяти беспилотников противника, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в среду, в 21:32 мск. Она длилась 12 часов 26 минут, её отменили в четверг, в 9:58 мск. "Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено более пяти беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что в регионе объявлен отбой опасности БПЛА. В период действия опасности атаки БПЛА, Гусев сообщал, что начался пожар после повреждения объекта инфраструктуры при уничтожении беспилотника. Позже его потушили.

https://ria.ru/20250313/bespilotniki-2004662770.html

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воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)