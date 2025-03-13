https://ria.ru/20250313/blagoveschensk-2004655907.html

В Благовещенске арестовали владельца хостела, где произошел пожар

В Благовещенске арестовали владельца хостела, где произошел пожар - РИА Новости, 13.03.2025

В Благовещенске арестовали владельца хостела, где произошел пожар

Собственник помещения в Благовещенске, нелегально переоборудованного в хостел, арестован после пожара, унесшего жизни пяти человек, сообщает мэр города Олег... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T05:38:00+03:00

2025-03-13T05:38:00+03:00

2025-03-13T11:29:00+03:00

происшествия

благовещенск

россия

чайковский

олег имамеев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Собственник помещения в Благовещенске, нелегально переоборудованного в хостел, арестован после пожара, унесшего жизни пяти человек, сообщает мэр города Олег Имамеев. Ранее МЧС России сообщало, что в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Чайковского, 209, литер 14. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили, что горит административное здание. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали. Позже в ведомстве добавили, что возгорание ликвидировано на 180 "квадратах". По факту пожара было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пяти человек). "Собственник помещения, где произошла трагедия, арестован. Причина пожара пока предварительная — аварийная работа электрооборудования. Пожарной сигнализации в комнатах, где проживали люди, не было", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Имамеева, к трагедии привели безответственность одного из благовещенцев и желание незаконно заработать. Кроме того, о том, что в помещении, не предназначенном для жилья, сдавались комнаты, не было известно ни надзорным органам, ни полиции. Ранее в здании располагалась столовая спичфабрики. Отмечается, что на оперативно проведённом заседании КЧС Имамеев дал поручение обследовать все складские помещения, торговые и оптовые базы, промышленные зоны, строительные площадки на предмет незаконного проживания там людей. Мэр подчеркнул, что этим в ближайшее время займётся администрация города совместно с полицией. "По факту чрезвычайного происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура", - добавил он.

https://ria.ru/20250312/moskva-2004623698.html

https://ria.ru/20250310/pozhar-2004176988.html

благовещенск

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происшествия, благовещенск, россия, чайковский, олег имамеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)