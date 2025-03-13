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Более 300 тыс электросчетчиков бесплатно заменят в жилых домах в Москве - РИА Новости, 13.03.2025
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Более 300 тыс электросчетчиков бесплатно заменят в жилых домах в Москве
Более 300 тыс электросчетчиков бесплатно заменят в жилых домах в Москве - РИА Новости, 13.03.2025
Более 300 тыс электросчетчиков бесплатно заменят в жилых домах в Москве
Более 300 тысяч электросчетчиков бесплатно заменят в жилых домах в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:59:00+03:00
2025-03-13T17:59:00+03:00
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петр бирюков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 300 тысяч электросчетчиков бесплатно заменят в жилых домах в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, в этом году заменим свыше 300 тысяч приборов. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет. "Дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в будущем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "График бесплатной замены ПУ", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.
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москва, петр бирюков, мосэнергосбыт
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосэнергосбыт
Более 300 тыс электросчетчиков бесплатно заменят в жилых домах в Москве

Бирюков: в Москве в 2025 году бесплатно заменят более 300 тыс электросчетчиков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 300 тысяч электросчетчиков бесплатно заменят в жилых домах в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, в этом году заменим свыше 300 тысяч приборов. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет.
"Дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в будущем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "График бесплатной замены ПУ", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.
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