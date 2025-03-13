https://ria.ru/20250313/bezopasnost-2004834356.html

Россия и Белоруссия продолжат наращивать усилия по обеспечению безопасности

Россия и Белоруссия продолжат наращивать усилия по обеспечению безопасности - РИА Новости, 13.03.2025

Россия и Белоруссия продолжат наращивать усилия по обеспечению безопасности

Россия и Белоруссия продолжат наращивать совместные усилия по эффективному реагированию на современные вызовы и угрозы, говорится в заявлении президентов двух... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:40:00+03:00

2025-03-13T18:40:00+03:00

2025-03-13T18:40:00+03:00

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белоруссия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжат наращивать совместные усилия по эффективному реагированию на современные вызовы и угрозы, говорится в заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Стороны продолжат наращивать совместные усилия по эффективному реагированию на современные вызовы и угрозы в целях укрепления безопасности России и Беларуси в рамках общего оборонного пространства Союзного государства. Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь обменялись грамотами о ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который после этого вступил в силу", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире