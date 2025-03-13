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Россия и Белоруссия продолжат наращивать усилия по обеспечению безопасности - РИА Новости, 13.03.2025
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18:40 13.03.2025
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Россия и Белоруссия продолжат наращивать усилия по обеспечению безопасности
Россия и Белоруссия продолжат наращивать усилия по обеспечению безопасности - РИА Новости, 13.03.2025
Россия и Белоруссия продолжат наращивать усилия по обеспечению безопасности
Россия и Белоруссия продолжат наращивать совместные усилия по эффективному реагированию на современные вызовы и угрозы, говорится в заявлении президентов двух... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:40:00+03:00
2025-03-13T18:40:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжат наращивать совместные усилия по эффективному реагированию на современные вызовы и угрозы, говорится в заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Стороны продолжат наращивать совместные усилия по эффективному реагированию на современные вызовы и угрозы в целях укрепления безопасности России и Беларуси в рамках общего оборонного пространства Союзного государства. Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь обменялись грамотами о ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который после этого вступил в силу", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Россия и Белоруссия продолжат наращивать усилия по обеспечению безопасности

Путин и Лукашенко призвали к эффективному реагированию на современные угрозы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжат наращивать совместные усилия по эффективному реагированию на современные вызовы и угрозы, говорится в заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
"Стороны продолжат наращивать совместные усилия по эффективному реагированию на современные вызовы и угрозы в целях укрепления безопасности России и Беларуси в рамках общего оборонного пространства Союзного государства. Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь обменялись грамотами о ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который после этого вступил в силу", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.
Пресс конференция Путина и Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Вчера, 18:14
 
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