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Беженка: сотрудники "Белого ангела" избили жительницу ДНР и забрали детей - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:36 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/bezhenka-2004657780.html
Беженка: сотрудники "Белого ангела" избили жительницу ДНР и забрали детей
Беженка: сотрудники "Белого ангела" избили жительницу ДНР и забрали детей - РИА Новости, 13.03.2025
Беженка: сотрудники "Белого ангела" избили жительницу ДНР и забрали детей
Сотрудники украинской организации "Белый ангел" в поселке Шевченко в ДНР избили прикладами автоматов женщину и забрали у нее детей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T06:36:00+03:00
2025-03-13T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Сотрудники украинской организации "Белый ангел" в поселке Шевченко в ДНР избили прикладами автоматов женщину и забрали у нее детей, сообщила РИА Новости беженка. "Белые ангелы" приезжали. Если мама не соглашалась выезжать, отбирали детей. Внаглую отбирали детей. Вывозили. У девочки забрали двух детей. Ее жестоко избили прикладами автоматов, пока муж был на работе. Забрали детей. И женщина сошла с ума. Просто сошла с ума", – рассказала собеседница агентства. По её словам, похищенных детей увозили в неизвестном направлении люди с автоматами. В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белый ангел" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
https://ria.ru/20250313/chasov-yar-2004655761.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин
Беженка: сотрудники "Белого ангела" избили жительницу ДНР и забрали детей

Сотрудники украинского "Белого ангела" избили жительницу ДНР и забрали её детей

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Сотрудники украинской организации "Белый ангел" в поселке Шевченко в ДНР избили прикладами автоматов женщину и забрали у нее детей, сообщила РИА Новости беженка.
"Белые ангелы" приезжали. Если мама не соглашалась выезжать, отбирали детей. Внаглую отбирали детей. Вывозили. У девочки забрали двух детей. Ее жестоко избили прикладами автоматов, пока муж был на работе. Забрали детей. И женщина сошла с ума. Просто сошла с ума", – рассказала собеседница агентства.
По её словам, похищенных детей увозили в неизвестном направлении люди с автоматами.
В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белый ангел" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис Пушилин
 
 
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