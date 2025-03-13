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Беженка: сотрудники "Белого ангела" избили жительницу ДНР и забрали детей
Беженка: сотрудники "Белого ангела" избили жительницу ДНР и забрали детей - РИА Новости, 13.03.2025
Беженка: сотрудники "Белого ангела" избили жительницу ДНР и забрали детей
Сотрудники украинской организации "Белый ангел" в поселке Шевченко в ДНР избили прикладами автоматов женщину и забрали у нее детей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T06:36:00+03:00
2025-03-13T06:36:00+03:00
2025-03-13T06:36:00+03:00
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Сотрудники украинской организации "Белый ангел" в поселке Шевченко в ДНР избили прикладами автоматов женщину и забрали у нее детей, сообщила РИА Новости беженка. "Белые ангелы" приезжали. Если мама не соглашалась выезжать, отбирали детей. Внаглую отбирали детей. Вывозили. У девочки забрали двух детей. Ее жестоко избили прикладами автоматов, пока муж был на работе. Забрали детей. И женщина сошла с ума. Просто сошла с ума", – рассказала собеседница агентства. По её словам, похищенных детей увозили в неизвестном направлении люди с автоматами. В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белый ангел" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
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донецкая народная республика, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин
Беженка: сотрудники "Белого ангела" избили жительницу ДНР и забрали детей
Сотрудники украинского "Белого ангела" избили жительницу ДНР и забрали её детей