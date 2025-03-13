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Баку и Ереван согласовали большую часть мирного договора, заявил Алиев - РИА Новости, 13.03.2025
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12:58 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/baku-2004727616.html
Баку и Ереван согласовали большую часть мирного договора, заявил Алиев
Баку и Ереван согласовали большую часть мирного договора, заявил Алиев - РИА Новости, 13.03.2025
Баку и Ереван согласовали большую часть мирного договора, заявил Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван согласовали большую часть мирного договора. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:58:00+03:00
2025-03-13T12:58:00+03:00
в мире
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баку
ереван
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БАКУ, 13 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван согласовали большую часть мирного договора. "Мы должны смотреть в будущее. Мы должны установить мир на Южном Кавказе. Азербайджан привержен мирному процессу... В настоящее время идут обсуждения договора о мире между Арменией и Азербайджаном, большая часть пунктов которого уже согласована", - сказал Алиев, выступая на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума. Ереван и Баку в 2022 году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту этого документа. Алиев в интервью РИА Новости в декабре 2024 года заявил, что из 17 статей проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы 15, осталось две. И одна из оставшихся статей касается воздержания от международных исков друг к другу. Позднее Пашинян назвал приемлемой идею отзыва Ереваном и Баку международных исков друг против друга при подписании мирного договора.
https://ria.ru/20250128/aliev-1995939024.html
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в мире, азербайджан, баку, ереван, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Баку, Ереван, Ильхам Алиев
Баку и Ереван согласовали большую часть мирного договора, заявил Алиев

Алиев: Азербайджан и Армения согласовали большую часть мирного договора

© Фото : Ilham Aliyev/XПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Ilham Aliyev/X
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума
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БАКУ, 13 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван согласовали большую часть мирного договора.
"Мы должны смотреть в будущее. Мы должны установить мир на Южном Кавказе. Азербайджан привержен мирному процессу... В настоящее время идут обсуждения договора о мире между Арменией и Азербайджаном, большая часть пунктов которого уже согласована", - сказал Алиев, выступая на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.
Ереван и Баку в 2022 году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту этого документа.
Алиев в интервью РИА Новости в декабре 2024 года заявил, что из 17 статей проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы 15, осталось две. И одна из оставшихся статей касается воздержания от международных исков друг к другу. Позднее Пашинян назвал приемлемой идею отзыва Ереваном и Баку международных исков друг против друга при подписании мирного договора.
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В миреАзербайджанБакуЕреванИльхам Алиев
 
 
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