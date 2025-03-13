https://ria.ru/20250313/baklazhany-1778033688.html

Как правильно сажать баклажаны: основные ошибки, советы огородников

Когда сажать баклажаны на рассаду 2025: благоприятные дни по лунному календарю

Как правильно сажать баклажаны: основные ошибки, советы огородников

Баклажан — полезный и богатый витаминами овощ. Выращенный на собственном огороде он особенно вкусен. Основные правила посадки, когда лучше всего сажать... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:05:00+03:00

2025-03-13T18:05:00+03:00

2025-03-13T18:05:00+03:00

россия

растения

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Баклажан — полезный и богатый витаминами овощ. Выращенный на собственном огороде он особенно вкусен. Основные правила посадки, когда лучше всего сажать баклажаны: благоприятные дни по лунному календарю в 2025 году, как выбирать семена для посева, советы опытных огородников и основные ошибки начинающих дачников, как посадить рассаду в открытый грунт и можно ли сразу сеять семенами, - в материале РИА Новости.Когда сажать баклажаны на рассадуБаклажаны — теплолюбивая культура, которую чаще всего выращивают на юге страны. Но использование огородниками остекленных и пленочных теплиц, а также посадка семян, приспособленных к более холодному климату, позволяет выращивать овощи в средней полосе, на Урале, Сибири и на других территориях.По регионуИз-за переменчивости погодных условий назвать точную дату посева невозможно. Но, можно определить оптимальный срок посева.В южных регионах сажать рассаду начинают, когда остаётся позади угроза заморозков - к концу апреля.На Урале лучший период посева семян на рассаду - последние дни февраля. Независимо от того, где будут расти баклажаны: в закрытом или открытом грунте, в любом случае рассаду высаживают в начале лета, в теплицах - с середины до конца мая.В Сибири оптимальный срок - первые числа марта. При этом всходы ожидаются после 15 марта, а бутоны - в конце мая. В это время лучше всего сажать культуру под плёнку.В средней полосе, в том числе в Подмосковье - в открытый грунт высаживают после 10 июня.Ленинградская область отличается непостоянством погодных условий. Температура воздуха здесь иногда резко меняется в течение дня. Поэтому сеять семена на рассаду можно позже на 10-15 дней по сравнению со средней полосой России.По лунному календарюТаблица благоприятных и неблагоприятных дней для посадки семян на рассаду:Если в теплице почва достаточно нагретая, то посадить рассаду баклажанов можно к концу апреля - началу мая. Если земля холодная, необходимо полить ее кипятком или поставить обогреватель в теплицу.Время посадки рассады в открытый грунт зависит от того, когда закончатся весенние заморозки. В средней полосе России этот период наступает после 10 июня.Выбор семянПравильный выбор семян - залог хорошей и крепкой рассады. Поэтому при покупке посевного материала необходимо руководствоваться следующими правилами:Также эксперты рекомендуют покупать семена возрастом не более четырех лет.Наиболее популярные сорта баклажанов:ГибридОсновные гибридные сорта баклажанов:Подготовка семян к посадкеВыделяют четыре основных этапа при подготовке семян баклажанов:"За 10-14 дней до посева семена проверяют на всхожесть. Штук 10 семян заворачивают в тканевый мешочек и опускают в теплую (25°С) воду на сутки, затем вынимают и кладут на тарелку, ставят в тёплое место (30°C), проверяя, чтобы мешочек всегда был мокрый. Через четыре-пять дней на семенах появятся проростки, что покажет их всхожесть. Если из 10 штук проросли пять, то семена пригодны для использования.Обеззараживают семена в насыщенном растворе марганцевого калия в течение 20-30 минут. Потом ополаскивают водой и снова замачивают в питательном растворе: в 1 л воды - чайную ложку "Агрикола номер 3" или древесной золы, или жидкого гумата калия, или удобрения "Вегета".В любой из этих растворов с температурой 25-28°C опускают семенной материал на сутки. Благодаря этому семена быстро дают ростки, что ускоряет созревание и повышает урожай баклажанов. Потом семена вынимают, немного смачивают чистой водой и оставляют на блюдце на одни-двое суток при температуре 25°C. Посеянные проросшие семена всходят уже через неделю", - поясняет Надежда Новикова, эксперт в области садоводства и огородничества.Посев семян на рассадуКак только определены сроки посева и приобретён семенной материал, семена высевают на рассаду.Выбор емкостиКорневая система баклажанов очень плохо реагирует на пикировку, поэтому лучшим вариантом будут торфяные таблетки или торфокомпостные стаканы примерно на 0,7-0,8 литра. Также можно использовать пластиковые стаканчики. Перед посевом их желательно обработать крепким раствором марганцовки.Подготовка грунтаЕсть несколько вариантов почвенных смесей:На ведро любой из первых четырех почвенных смесей нужно добавить по одной чайной ложки древесной золы, суперфосфата и удобрения "Агрикола номер 3". Далее хорошо перемешать и насыпать в ящик, при этом оставить до бортика 2 см. Так не будет вымывания почвы при поливе.Можно приготовить почвосмесь самому. Но чтобы избавить ее от микробов, необходимо провести обеззараживание марганцовкой, используя слабый раствор, прокалить почву в духовке или пропарить с помощью водяной бани."Засыпают ящик слоем 8-10 см, выравнивают и немного утрамбовывают почву. Потом делают грядки 5 см друг от друга и поливают "Агрикола-Форвард" (чайная ложка на литр воды). Семена сеют на расстоянии 2 см в бороздках на глубину 1,0-1,5 см. Засыпают этой же смесью и слегка трамбуют. Ящики помещают в теплое место. Через три дня почву поливают водой (три столовые ложки на один ящик), чтобы появились всходы. На пятый-шестой день появляются ростки. Тогда ящик выставляют на подоконник, где много солнечного света, на 5-7 дней, чтобы рассада не слишком вытянулась и появились крепкие корешки. Температура в течение этого времени должна составлять 14-16°C. Затем постепенно ее повышают днем в солнечную погоду до 25°C, в пасмурную - до 20°C, ночью - 17°C", - добавляет Надежда Новикова.Пересадка рассадыКогда у молодого растения наступает фаза двух листочков, необходимо приступить к пикировке. При этом за два-три часа до процедуры рассаду следует полить водой, чтобы при пересадке не повредить корневую систему.Пикировать растение можно в любую подходящую тару, но наиболее удобно в пластиковые стаканчики или торфяные горшки. Их наполняют такой же почвой, что и при посеве семян. Далее необходимо полить ее водой с питательной смесью и сделать углубление в середине тары. После этого сажают растение.После процедуры горшки выставляют на подоконник. Первые два дня необходимо прикрыть газетой стекло, чтобы не обжечь прямыми солнечными лучами молодую рассаду.Уход за рассадойСледует периодически разворачивать ящики, чтобы рост растения был равномерным со всех сторон. Для того чтобы рассада правильно развивалась, в первые пять дней желательно поддерживать оптимальную температуру воздуха: днем 21°- 22°C, ночью 14°C. Потом температура может увеличиться: днём до 25°C, ночью до 20°C.Спустя шесть дней после пикировки необходимо сделать первый полив, не забывая вносить и подкормку. Оптимальный вариант - постоянно при поливе подкармливать рассаду. Можно использовать для этой цели чайную заварку. Ее заливают горячей водой на неделю, потом процеживают и поливают всходы. Подойдет и яичная скорлупа.Если рассада развивается медленно, то делают подкормку из одной чайной ложки удобрения "Эффектон" плюс такая же порция "Агрикола номер 3" и опрыскивают препаратом "Бутон".“Рассада отзывчива и на внесение древесной золы. Одной чайной ложки хватит на два горшочка. Главное - не попадать на само растение. Поливают и подкармливают баклажаны в утренние часы, чтобы не создавать условия для развития болезней. Для укрепления всего растения один раз в начале роста его опрыскивают раствором "Энергена" (одна ампула на 5 л воды)", - комментирует эксперт.Посадка в открытый грунтЗа месяц до высадки в открытый грунт делают закаливание рассады. Для этого выносят её на улицу или на балкон при отсутствии ветра и температуре не ниже 15°C. Это позволяет растениям постепенно привыкнуть к новым условиям. Зелёная окраска и компактный вид говорят об их правильном развитии.Грядки под баклажаны подготавливают с осени. Землю необходимо перекопать на глубину лопаты, в то же время следует вносить комплексное удобрение ( 22-24г/м²) и перегной (2-5 л/м²). Рекомендуется высаживать культуру после того, как внесено специализированное удобрение для паслёновых или просеянная древесная зола (0,5 л/м²).Хорошо, если на этом участке предшественниками были огурцы, корнеплоды, бобовые и зеленные культуры. Нельзя выбирать для посадки землю после картофеля, томата, физалиса, табака, перца и самого баклажана.Почва должна быть рыхлой и плодородной, обеспечивающей оптимальный воздухообмен. Влага не должна застаиваться. Показатель щелочного баланса - нейтральный или слабокислый. Залегание грунтовых вод желательно на метр ниже уровня почвы.Перед самой посадкой, когда уже нет снега, а грядки просохли, их рыхлят и разравнивают вилами или граблями.В день высадки рассады за два-три часа до начала процедуры необходимо сделать лунки глубиной 13-15 см. При высадке придерживаются шахматной разметки, где учитывают размер высаживаемых растений согласно сорту.Лунки хорошо проливают, чтобы получилось "болотце". Рассаду в торфяных контейнерах сразу углубляют по первые листочки или извлекают из пластмассовых стаканчиков с земляным комом и также погружают до листочков. Присыпают почвой, слегка трамбуют и ещё раз проливают. После того, как вода уходит, присыпают мульчой. Растение само по себе нежное и хрупкое, поэтому нужно сразу же поставить к каждому по колышку до 70 см, чтобы в дальнейшем подвязывать.Если погодные условия позволяют, проросшие семена можно сразу посеять в предварительно подготовленные бороздки, щедро пролитые водой. Междурядья делают на ширину 30-35 см и глубину 1,5 см.Расстояние между 2-3 семенами - 35 см. Желательно присыпать их смесью перегноя с песком, затем уплотнить субстрат и немного полить грядки.Посадки необходимо прикрыть пленкой, натянутой на дуги. Спустя месяц после появления двух настоящих листочков ее можно убрать.Благоприятные дни для высадкиС 1 по 5 июня рассаду высаживают в открытый грунт, не забывая первые дни прикрывать её плёнкой. К этому времени растения уже имеют 7-11 листочков. Ящики проливают водой, чтобы земля у корней не крошилась, а захватывалась одним большим комом.Возможные ошибки при посадкеЭксперты выделяют несколько ошибок при посадке рассады баклажанов:Советы экспертовПомимо основных правил посева семян и выращивания рассады, эксперт Надежда Новикова дает несколько рекомендаций, которые помогут избежать трудностей в выращивании баклажанов:1.По соседству с грядками баклажанов и в междурядье сажают растения с пряным или другим резким запахом.2.Оборудованные теплые грядки позволяют высаживать культуру раньше срока почти на 20 дней.3.Для мульчирования не применяют хвою или опилки от хвойных и лучше отказаться от торфа, чтобы избежать закисления почвы.4.Низкие сорта высаживают южнее высоких.Баклажаны часто подвергаются атаке болезней и вредителей. Чтобы предотвратить это или снизить до минимума, применяется раствор фунгицида для протравливания семян. Его же используют при обработке почвы перед посадкой. Благодаря глубокой перекопке участка можно избавиться от личинок и яиц вредителей. Эксперты советуют за весь сезон выращивания осматривать их два раза в неделю на предмет болезней и вредителей, предотвращая начальное поражение и ликвидируя последствия. В противном случае используются химические препараты.Выращивание баклажанов в открытом грунте должно сопровождаться умеренным увлажнением субстрата. После высадки на постоянное место растение не поливают шесть дней.Вода должна быть отстоявшаяся, теплая - до 30°C, эксперты советуют при поливе стараться не попадать на растение и придерживаться интервала в пять-семь дней. При сильной жаре его сокращают до двух-трех дней. Окучивать баклажаны необходимо три-четыре раза за сезон.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, растения