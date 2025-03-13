https://ria.ru/20250313/bagreeva-2004614574.html
Льгота по налогу на имущество стала доступна еще 20 спортобъектам Москвы
Льгота по налогу на имущество стала доступна еще 20 спортобъектам Москвы - РИА Новости, 13.03.2025
Льгота по налогу на имущество стала доступна еще 20 спортобъектам Москвы
Еще 20 спортивных учреждений столицы могут воспользоваться льготой по налогу на имущество, теперь в Реестр объектов спорта для предоставления льготы входят 53... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:00:00+03:00
2025-03-13T09:00:00+03:00
2025-03-13T09:00:00+03:00
москва
мария багреева
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Еще 20 спортивных учреждений столицы могут воспользоваться льготой по налогу на имущество, теперь в Реестр объектов спорта для предоставления льготы входят 53 объекта, сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Благодаря включению в указанный реестр спортобъекты могут снизить налог на имущество в 10 раз."Льгота была введена в 2022 году в целях поддержки крупных спортивных объектов. Ранее в реестр были включены многофункциональные спорткомплексы, которые помогают развивать спорт в столице и обеспечивают подготовку спортсменов по разным направлениям", – сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента.Она добавила, что в 2025 году в реестр включили еще пару учреждений спорта, футбольные стадионы, объекты для занятий теннисом и так далее. Владельцы всех включенных учреждений смогут каждый год экономить на налоге на имущество свыше 2 млрд рублей.Объекты, которые включены в реестр, соответствуют ряду требованиям. Площадь учреждений составляет свыше 8 тысяч "квадратов". Кроме того, учреждение должно входить во Всероссийский реестр объектов спорта. Чтобы получить льготу, владелец объекта должен написать заявление в департамент экономической политики и развития столицы.После подтверждения соответствия всем критериям объект будет включен в реестр. Льгота будет применяться с даты начала соблюдения требований, но не ранее 1 января 2022 года.Ранее Багреева сообщила, что власти Москвы в 2023 и 2024 годах передали в долгосрочную аренду частным компаниям 10 объектов. Среди них – спорткомплексы, теннисный корт и манеж. Это было сделано в целях модернизации спортивно-оздоровительной инфраструктуры.
https://ria.ru/20250307/bagreeva-2003440027.html
https://ria.ru/20250304/bagreeva-2002835499.html
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москва, мария багреева
Льгота по налогу на имущество стала доступна еще 20 спортобъектам Москвы
Багреева: собственники 53 спортобъектов Москвы могут получить налоговую льготу
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Еще 20 спортивных учреждений столицы могут воспользоваться льготой по налогу на имущество, теперь в Реестр объектов спорта для предоставления льготы входят 53 объекта, сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Благодаря включению в указанный реестр спортобъекты могут снизить налог на имущество в 10 раз.
"Льгота была введена в 2022 году в целях поддержки крупных спортивных объектов. Ранее в реестр были включены многофункциональные спорткомплексы, которые помогают развивать спорт в столице и обеспечивают подготовку спортсменов по разным направлениям", – сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента.
Она добавила, что в 2025 году в реестр включили еще пару учреждений спорта, футбольные стадионы, объекты для занятий теннисом и так далее. Владельцы всех включенных учреждений смогут каждый год экономить на налоге на имущество свыше 2 млрд рублей.
Объекты, которые включены в реестр, соответствуют ряду требованиям. Площадь учреждений составляет свыше 8 тысяч "квадратов". Кроме того, учреждение должно входить во Всероссийский реестр объектов спорта. Чтобы получить льготу, владелец объекта должен написать заявление в департамент экономической политики и развития столицы.
После подтверждения соответствия всем критериям объект будет включен в реестр. Льгота будет применяться с даты начала соблюдения требований, но не ранее 1 января 2022 года.
Ранее Багреева сообщила, что власти Москвы в 2023 и 2024 годах передали в долгосрочную аренду частным компаниям 10 объектов. Среди них – спорткомплексы, теннисный корт и манеж. Это было сделано в целях модернизации спортивно-оздоровительной инфраструктуры.