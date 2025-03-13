https://ria.ru/20250313/avtobusy-2004762134.html

Четыре округа Подмосковья получили девять школьных автобусов

Четыре округа Подмосковья получили девять школьных автобусов - РИА Новости, 13.03.2025

Четыре округа Подмосковья получили девять школьных автобусов

Министерство имущественных отношений Московской области оформило в муниципальную собственность четырех округов Подмосковья девять школьных автобусов, которые... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:15:00+03:00

2025-03-13T15:15:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министерство имущественных отношений Московской области оформило в муниципальную собственность четырех округов Подмосковья девять школьных автобусов, которые будут перевозить свыше 900 детей, сообщает пресс-служба министерства. Автобусы ПАЗ получили администрации муниципальных округов Раменский, Шатура, Рузский и городского округа Лосино-Петровский. "Автобусы передаются правительством Московской области в муниципальные образования, где есть необходимость в транспорте для обеспечения учебного процесса детей. Автобусы на 22-31 место помогают перевозить детей, живущих на несколько километров от школы, чтобы они могли получить образование", — приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений региона Тихона Фирсова. Он добавил, что с начала 2025 года министерством оформлена передача в муниципальную собственность 36 школьных автобусов, которые развозят свыше трех тысяч детей. В собственность Раменского муниципального округа передали пять автобусов. Два автобуса закреплены за МОУ "Рыболовская средняя общеобразовательная школа". Еще два автобуса будут перевозить школьников в МОУ "Софьинская средняя общеобразовательная школа". Пятый автобус передан для подвоза учащихся МОУ "Заворовская средняя общеобразовательная школа". Муниципальный округ Шатура получил два автобуса. Они закреплены за двумя школами — МБОУ "Средняя общеобразовательная школа села Кривандино" и МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 города Шатуры". В Лосино-Петровский городской округ передан один автобус для учащихся МБОУ "Биокомбинатовская средняя общеобразовательная школа". В собственность муниципального округа Рузский отдали один автобус для МБОУ "Колюбакинская средняя общеобразовательная школа".

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московская область (подмосковье)