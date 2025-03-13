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Артамонов оценил вклад липецких организаций в реализацию нацпроектов - РИА Новости, 13.03.2025
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Липецкая область
 
15:27 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/artamonov-2004766304.html
Артамонов оценил вклад липецких организаций в реализацию нацпроектов
Артамонов оценил вклад липецких организаций в реализацию нацпроектов - РИА Новости, 13.03.2025
Артамонов оценил вклад липецких организаций в реализацию нацпроектов
В Липецкой области есть примеры сопричастности к реализации национальных проектов, достойные демонстрации на всю Россию, отметил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:27:00+03:00
2025-03-13T15:27:00+03:00
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Липецкой области есть примеры сопричастности к реализации национальных проектов, достойные демонстрации на всю Россию, отметил губернатор Игорь Артамонов. Глава региона рассказал, что более 130 социальных инициатив, реализованных в Липецкой области, вышли в финал Национальной премии "Наш вклад". Он пояснил, что премия оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в реализацию национальных проектов. "Нацпроекты определяют ключевые направления государственной стратегии. Именно на них необходимо ориентироваться организациям и бизнесу. В Липецкой области есть яркие примеры сопричастности к реализации нацпроектов как со стороны предпринимательского сообщества, так и общественных объединений, которые достойны презентации на всю страну", – отметил Артамонов. Глава региона добавил, что благодаря поддержке липчан в области были реализованы такие важные социальные проекты, как волонтерская инициатива, направленная на профилактику и раннюю диагностику когнитивных нарушений у пожилых людей; проект, направленный на формирование у школьников Липецкой области принципов здорового питания; развитие внутреннего туризма в регионе и другие проекты. Всего на участие в Премии поступило 759 заявок из 89 регионов России. В финал вышли 550 проектов. Традиционно наиболее популярными для реализации социальных инициатив становятся нацпроекты: "Образование", "Демография", "Экология".
https://ria.ru/20250313/artamonov-2004742640.html
https://ria.ru/20250312/zhkkh-2004599058.html
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липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Артамонов оценил вклад липецких организаций в реализацию нацпроектов

Артамонов: в Липецкой области есть достойные примеры реализации нацпроектов

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Липецкой области есть примеры сопричастности к реализации национальных проектов, достойные демонстрации на всю Россию, отметил губернатор Игорь Артамонов.
Глава региона рассказал, что более 130 социальных инициатив, реализованных в Липецкой области, вышли в финал Национальной премии "Наш вклад". Он пояснил, что премия оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в реализацию национальных проектов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Вчера, 14:01
"Нацпроекты определяют ключевые направления государственной стратегии. Именно на них необходимо ориентироваться организациям и бизнесу. В Липецкой области есть яркие примеры сопричастности к реализации нацпроектов как со стороны предпринимательского сообщества, так и общественных объединений, которые достойны презентации на всю страну", – отметил Артамонов.
Глава региона добавил, что благодаря поддержке липчан в области были реализованы такие важные социальные проекты, как волонтерская инициатива, направленная на профилактику и раннюю диагностику когнитивных нарушений у пожилых людей; проект, направленный на формирование у школьников Липецкой области принципов здорового питания; развитие внутреннего туризма в регионе и другие проекты.
Всего на участие в Премии поступило 759 заявок из 89 регионов России. В финал вышли 550 проектов. Традиционно наиболее популярными для реализации социальных инициатив становятся нацпроекты: "Образование", "Демография", "Экология".
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Липецкая областьЛипецкая областьРоссияИгорь Артамонов
 
 
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