https://ria.ru/20250313/artamonov-2004766304.html

Артамонов оценил вклад липецких организаций в реализацию нацпроектов

Артамонов оценил вклад липецких организаций в реализацию нацпроектов - РИА Новости, 13.03.2025

Артамонов оценил вклад липецких организаций в реализацию нацпроектов

В Липецкой области есть примеры сопричастности к реализации национальных проектов, достойные демонстрации на всю Россию, отметил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:27:00+03:00

2025-03-13T15:27:00+03:00

2025-03-13T15:27:00+03:00

липецкая область

липецкая область

россия

игорь артамонов

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Липецкой области есть примеры сопричастности к реализации национальных проектов, достойные демонстрации на всю Россию, отметил губернатор Игорь Артамонов. Глава региона рассказал, что более 130 социальных инициатив, реализованных в Липецкой области, вышли в финал Национальной премии "Наш вклад". Он пояснил, что премия оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в реализацию национальных проектов. "Нацпроекты определяют ключевые направления государственной стратегии. Именно на них необходимо ориентироваться организациям и бизнесу. В Липецкой области есть яркие примеры сопричастности к реализации нацпроектов как со стороны предпринимательского сообщества, так и общественных объединений, которые достойны презентации на всю страну", – отметил Артамонов. Глава региона добавил, что благодаря поддержке липчан в области были реализованы такие важные социальные проекты, как волонтерская инициатива, направленная на профилактику и раннюю диагностику когнитивных нарушений у пожилых людей; проект, направленный на формирование у школьников Липецкой области принципов здорового питания; развитие внутреннего туризма в регионе и другие проекты. Всего на участие в Премии поступило 759 заявок из 89 регионов России. В финал вышли 550 проектов. Традиционно наиболее популярными для реализации социальных инициатив становятся нацпроекты: "Образование", "Демография", "Экология".

https://ria.ru/20250313/artamonov-2004742640.html

https://ria.ru/20250312/zhkkh-2004599058.html

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липецкая область, россия, игорь артамонов