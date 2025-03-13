https://ria.ru/20250313/amerikantsy-2004872168.html

Опрос показал отношение американцев к расширению территорий США

Опрос показал отношение американцев к расширению территорий США - РИА Новости, 13.03.2025

Опрос показал отношение американцев к расширению территорий США

Лишь 1% американцев считают расширение территории США вопросом, которому президент Дональд Трамп должен отдать приоритет в своей политике, следует из опроса,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:52:00+03:00

2025-03-13T20:52:00+03:00

2025-03-13T20:52:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости/Прайм. Лишь 1% американцев считают расширение территории США вопросом, которому президент Дональд Трамп должен отдать приоритет в своей политике, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos и агентством Рейтер. На вопрос о том, какую проблему в повестке американской политики Трамп должен сделать приоритетной, расширение территории США назвали лишь 1% респондентов. При этом 61% опрошенных полагают, что приоритетной является борьба с инфляцией, а 13% назвали таковой сокращение размеров федерального правительства. Идею Трампа о включении Канады в состав США поддержали в общей сложности лишь 17% опрошенных, в том числе 26% республиканцев, а идею взятия под контроль Газы - 21% опрошенных, в том числе 34% республиканцев. Тем не менее, 65% опрошенных республиканцев поддержали идею о включении в территорию США Гренландии и Панамского канала. Против высказались 89% сторонников Демократической партии. Опрос проводился в течение двух дней среди 1422 совершеннолетних американцев и завершился на этой неделе в среду. Точные даты проведения опроса не указаны. Погрешность составляет три процентных пункта. Трамп ранее заявлял о намерении приобрести Гренландию, а Канаде предлагал стать 51-м штатом. Он также заявлял, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. Во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20250305/kanada-2003191170.html

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в мире, сша, панамский канал, канада, дональд трамп