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Алаудинов рассказал про пленных иностранцев в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 13.03.2025 (обновлено: 16:57 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004758910.html
Алаудинов рассказал про пленных иностранцев в Курской области
Алаудинов рассказал про пленных иностранцев в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
Алаудинов рассказал про пленных иностранцев в Курской области
Пленных иностранных наемников нет в ходе операции в Курской области, у них возникла паника - бежали быстрее других, сообщил РИА Новости командир спецназа... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:05:00+03:00
2025-03-13T16:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар – РИА Новости. Пленных иностранных наемников нет в ходе операции в Курской области, у них возникла паника - бежали быстрее других, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."На данный момент сказать, что там где-то есть следы иностранных наемников, наверное, я не смогу, потому что самих пленных иностранцев нет. Я так думаю, что они раньше всех убежали, потому что паника у них создалась такая… иностранцы же бегают намного лучше и быстрее, чем наши", - сказал Алаудинов.Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004757772.html
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
Алаудинов рассказал про пленных иностранцев в Курской области

Алаудинов: иностранные наемники бежали из Курской области быстрее других

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар – РИА Новости. Пленных иностранных наемников нет в ходе операции в Курской области, у них возникла паника - бежали быстрее других, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"На данный момент сказать, что там где-то есть следы иностранных наемников, наверное, я не смогу, потому что самих пленных иностранцев нет. Я так думаю, что они раньше всех убежали, потому что паника у них создалась такая… иностранцы же бегают намного лучше и быстрее, чем наши", - сказал Алаудинов.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Алаудинов рассказал о зачистке приграничья Курской области от ВСУ
Вчера, 14:56
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская область
 
 
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