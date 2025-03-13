https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004758910.html
Алаудинов рассказал про пленных иностранцев в Курской области
Алаудинов рассказал про пленных иностранцев в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
Алаудинов рассказал про пленных иностранцев в Курской области
Пленных иностранных наемников нет в ходе операции в Курской области, у них возникла паника - бежали быстрее других, сообщил РИА Новости командир спецназа... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:05:00+03:00
2025-03-13T15:05:00+03:00
2025-03-13T16:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004795845_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_65660b634668b04e3262845cfca810f6.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар – РИА Новости. Пленных иностранных наемников нет в ходе операции в Курской области, у них возникла паника - бежали быстрее других, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."На данный момент сказать, что там где-то есть следы иностранных наемников, наверное, я не смогу, потому что самих пленных иностранцев нет. Я так думаю, что они раньше всех убежали, потому что паника у них создалась такая… иностранцы же бегают намного лучше и быстрее, чем наши", - сказал Алаудинов.Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004757772.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004795845_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_6c41719be9fbc5bc13fc86c04eb4bc48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
Алаудинов рассказал про пленных иностранцев в Курской области
Алаудинов: иностранные наемники бежали из Курской области быстрее других
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар – РИА Новости. Пленных иностранных наемников нет в ходе операции в Курской области, у них возникла паника - бежали быстрее других, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"На данный момент сказать, что там где-то есть следы иностранных наемников, наверное, я не смогу, потому что самих пленных иностранцев нет. Я так думаю, что они раньше всех убежали, потому что паника у них создалась такая… иностранцы же бегают намного лучше и быстрее, чем наши", - сказал Алаудинов.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.