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Ле Пен назвала призывы к изъятию российских активов безответственными

Ле Пен назвала призывы к изъятию российских активов безответственными - РИА Новости, 13.03.2025

Ле Пен назвала призывы к изъятию российских активов безответственными

Те, кто призывают к изъятию замороженных российских активов на Западе, безответственны, так как это незаконно и приведет к ответным мерам в отношении активов ЕС РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T11:05:00+03:00

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2025-03-13T11:05:00+03:00

россия

франция

украина

эммануэль макрон

сергей лавров

евросоюз

g7

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 13 мар – РИА Новости. Те, кто призывают к изъятию замороженных российских активов на Западе, безответственны, так как это незаконно и приведет к ответным мерам в отношении активов ЕС в России, заявила лидер фракции "Национального объединения" в парламенте Франции Марин Ле Пен. "Во-первых, это запрещено международным правом. Также, если пойти на это, вы рискуете тем, что во Франции больше не будет ни одного инвестора. Но есть и третья причина, которую не называли. Сколько активов ЕС есть в РФ? Порядка 12 миллиардов. И в любом случае будут последствия. Не думать об этом прежде, чем принимать решение, будет безответственно по отношению к интересам Франции", - заявила она в эфире радиостанции Europe 1. Накануне в ходе дебатов в парламенте резолюция об увеличении помощи Украине, которая в том числе призывает изъять замороженные российские активы, была одобрена 288 голосами против 54. Против высказался лишь ряд депутатов левых партий, правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" воздержалась от голосования. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъять замороженные российские активы на Западе невозможно, так как это противоречит международному праву. Затем он поручил минфину страны "изучить возможные последствия" такого решения. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250312/makron-2004536068.html

https://ria.ru/20250304/frantsiya-2002876026.html

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россия, франция, украина, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, в мире