Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен назвала призывы к изъятию российских активов безответственными - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/aktivy-2004699510.html
Ле Пен назвала призывы к изъятию российских активов безответственными
Ле Пен назвала призывы к изъятию российских активов безответственными - РИА Новости, 13.03.2025
Ле Пен назвала призывы к изъятию российских активов безответственными
Те, кто призывают к изъятию замороженных российских активов на Западе, безответственны, так как это незаконно и приведет к ответным мерам в отношении активов ЕС РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T11:05:00+03:00
2025-03-13T11:05:00+03:00
россия
франция
украина
эммануэль макрон
сергей лавров
евросоюз
g7
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784976844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_301134ef0101f5ba23e347acaee1b01e.jpg
ПАРИЖ, 13 мар – РИА Новости. Те, кто призывают к изъятию замороженных российских активов на Западе, безответственны, так как это незаконно и приведет к ответным мерам в отношении активов ЕС в России, заявила лидер фракции "Национального объединения" в парламенте Франции Марин Ле Пен. "Во-первых, это запрещено международным правом. Также, если пойти на это, вы рискуете тем, что во Франции больше не будет ни одного инвестора. Но есть и третья причина, которую не называли. Сколько активов ЕС есть в РФ? Порядка 12 миллиардов. И в любом случае будут последствия. Не думать об этом прежде, чем принимать решение, будет безответственно по отношению к интересам Франции", - заявила она в эфире радиостанции Europe 1. Накануне в ходе дебатов в парламенте резолюция об увеличении помощи Украине, которая в том числе призывает изъять замороженные российские активы, была одобрена 288 голосами против 54. Против высказался лишь ряд депутатов левых партий, правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" воздержалась от голосования. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъять замороженные российские активы на Западе невозможно, так как это противоречит международному праву. Затем он поручил минфину страны "изучить возможные последствия" такого решения. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250312/makron-2004536068.html
https://ria.ru/20250304/frantsiya-2002876026.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784976844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aef7e36456ae62bfe39d44b3b73149cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, украина, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России, В мире
Ле Пен назвала призывы к изъятию российских активов безответственными

Ле Пен: призывы к изъятию российских активов на Западе безответственны

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 13 мар – РИА Новости. Те, кто призывают к изъятию замороженных российских активов на Западе, безответственны, так как это незаконно и приведет к ответным мерам в отношении активов ЕС в России, заявила лидер фракции "Национального объединения" в парламенте Франции Марин Ле Пен.
"Во-первых, это запрещено международным правом. Также, если пойти на это, вы рискуете тем, что во Франции больше не будет ни одного инвестора. Но есть и третья причина, которую не называли. Сколько активов ЕС есть в РФ? Порядка 12 миллиардов. И в любом случае будут последствия. Не думать об этом прежде, чем принимать решение, будет безответственно по отношению к интересам Франции", - заявила она в эфире радиостанции Europe 1.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Макрон поручил правительству изучить вопрос изъятия российских активов
Вчера, 14:43
Накануне в ходе дебатов в парламенте резолюция об увеличении помощи Украине, которая в том числе призывает изъять замороженные российские активы, была одобрена 288 голосами против 54. Против высказался лишь ряд депутатов левых партий, правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" воздержалась от голосования.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъять замороженные российские активы на Западе невозможно, так как это противоречит международному праву. Затем он поручил минфину страны "изучить возможные последствия" такого решения.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Елисейский дворцец в Париже - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СМИ: Франция хочет обеспечить безопасность Украины активами России
4 марта, 03:33
 
РоссияФранцияУкраинаЭммануэль МакронСергей ЛавровЕвросоюзG7Санкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала