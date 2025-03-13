https://ria.ru/20250313/aeroflot-2004861086.html
"Аэрофлот" в летний сезон увеличит частоту полетов между Москвой и Ереваном
"Аэрофлот" в летний сезон увеличит частоту полетов между Москвой и Ереваном - РИА Новости, 13.03.2025
"Аэрофлот" в летний сезон увеличит частоту полетов между Москвой и Ереваном
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Ереваном: с 18 апреля до пяти рейсов в сутки, а с 30 июня – до шести, говорится в сообщении авиакомпании. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:57:00+03:00
2025-03-13T19:57:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. "Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Ереваном: с 18 апреля до пяти рейсов в сутки, а с 30 июня – до шести, говорится в сообщении авиакомпании. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Ереваном. С 18 апреля вводится новый вечерний рейс SU1862/1863, и авиакомпания будет выполнять по данному направлению до 5 рейсов в сутки. С 30 июня добавится еще один ежедневный рейс SU1864/1865, и частота полетов будет достигать 6 рейсов в день. Продажа билетов открыта", — говорится в сообщении. В "Аэрофлоте" отметили, что в пиковое летнее время между Москвой и Ереваном авиакомпания будет выполнять до 42 рейсов в неделю, что на 20% больше, чем летом прошлого года. Помимо рейсов из Москвы, группа "Аэрофлот" выполняет прямые регулярные полеты в столицу Армении из шести российских регионов.
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москва, ереван, армения, аэрофлот, россия
Москва, Ереван, Армения, Аэрофлот, Россия
"Аэрофлот" в летний сезон увеличит частоту полетов между Москвой и Ереваном
"Аэрофлот" с 18 апреля увеличит частоту полетов между Москвой и Ереваном
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. "Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Ереваном: с 18 апреля до пяти рейсов в сутки, а с 30 июня – до шести, говорится в сообщении авиакомпании.
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Ереваном. С 18 апреля вводится новый вечерний рейс SU1862/1863, и авиакомпания будет выполнять по данному направлению до 5 рейсов в сутки. С 30 июня добавится еще один ежедневный рейс SU1864/1865, и частота полетов будет достигать 6 рейсов в день. Продажа билетов открыта", — говорится в сообщении.
В "Аэрофлоте" отметили, что в пиковое летнее время между Москвой и Ереваном авиакомпания будет выполнять до 42 рейсов в неделю, что на 20% больше, чем летом прошлого года.
Помимо рейсов из Москвы, группа "Аэрофлот" выполняет прямые регулярные полеты в столицу Армении из шести российских регионов.