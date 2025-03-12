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Липецкий губернатор поручил подготовить предложения по модернизации ЖКХ - РИА Новости, 12.03.2025
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Липецкая область
 
18:37 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/zhkkh-2004599058.html
Липецкий губернатор поручил подготовить предложения по модернизации ЖКХ
Липецкий губернатор поручил подготовить предложения по модернизации ЖКХ - РИА Новости, 12.03.2025
Липецкий губернатор поручил подготовить предложения по модернизации ЖКХ
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил подготовить предложения по модернизации жилищно-коммунального хозяйства региона, в частности системы... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:37:00+03:00
2025-03-12T18:37:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил подготовить предложения по модернизации жилищно-коммунального хозяйства региона, в частности системы водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе правительства области. Состояние этой сферы в Липецкой области обсудили в ходе стратегической сессии, которую губернатор провел с руководителями муниципальных водоканалов. Участники проанализировали текущее положение районных служб, обсудили актуальные проблемы и успешный опыт работы. В частности, речь зашла о проекте реконструкции второй очереди очистных сооружений, реализованном водоканалом Грязинского района. Проект был выполнен в рамках специального казначейского кредита. В облправительстве отметили, что реконструкция обеспечила более качественную очистку сточных вод, поступающих дополнительно от предприятий особой экономической зоны "Липецк", а также повысила эффективность очистки городских, производственных сточных вод и сокращение сброса загрязняющих веществ в реку Байгора. В ходе реконструкции построили здания механической очистки и воздуходувок, обновили существующий аэротенк, модернизировали вторичный отстойник, ввели системы ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод. В результате мощность очистных сооружений увеличилась в два раза – с 6 тысяч кубических метров в сутки до 12 тысяч. Важно, что более 45 тысяч жителей города Грязи получили качественную коммунальную услугу водоотведения, отметили в региональном правительстве. Там сообщили, что по итогам стратегической сессии Артамонов поручил подготовить предложения по модернизации ЖКХ с опорой на имеющийся опыт. "Грязинский район – хороший пример эффективного управления и реализации инфраструктурных проектов. Проведена модернизация систем водоотведения, водоснабжения. Внедряются современные технологии. Это обеспечивает высокое качество услуг для населения, способствует развитию инфраструктуры &lt;…&gt;. Обеспечение жителей качественным водоснабжением – один из приоритетов создания комфортных условий для жизни в Липецкой области", – приводит пресс-служба слова Артамонова.
https://ria.ru/20250311/investitsii-2004375492.html
https://ria.ru/20250310/poliklinnika-2004126999.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкий губернатор поручил подготовить предложения по модернизации ЖКХ

Артамонов поручил проработать предложения по модернизации ЖКХ Липецкой области

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил подготовить предложения по модернизации жилищно-коммунального хозяйства региона, в частности системы водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе правительства области.
Состояние этой сферы в Липецкой области обсудили в ходе стратегической сессии, которую губернатор провел с руководителями муниципальных водоканалов. Участники проанализировали текущее положение районных служб, обсудили актуальные проблемы и успешный опыт работы. В частности, речь зашла о проекте реконструкции второй очереди очистных сооружений, реализованном водоканалом Грязинского района. Проект был выполнен в рамках специального казначейского кредита.
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В облправительстве отметили, что реконструкция обеспечила более качественную очистку сточных вод, поступающих дополнительно от предприятий особой экономической зоны "Липецк", а также повысила эффективность очистки городских, производственных сточных вод и сокращение сброса загрязняющих веществ в реку Байгора.
В ходе реконструкции построили здания механической очистки и воздуходувок, обновили существующий аэротенк, модернизировали вторичный отстойник, ввели системы ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод. В результате мощность очистных сооружений увеличилась в два раза – с 6 тысяч кубических метров в сутки до 12 тысяч. Важно, что более 45 тысяч жителей города Грязи получили качественную коммунальную услугу водоотведения, отметили в региональном правительстве.
Там сообщили, что по итогам стратегической сессии Артамонов поручил подготовить предложения по модернизации ЖКХ с опорой на имеющийся опыт.
"Грязинский район – хороший пример эффективного управления и реализации инфраструктурных проектов. Проведена модернизация систем водоотведения, водоснабжения. Внедряются современные технологии. Это обеспечивает высокое качество услуг для населения, способствует развитию инфраструктуры <…>. Обеспечение жителей качественным водоснабжением – один из приоритетов создания комфортных условий для жизни в Липецкой области", – приводит пресс-служба слова Артамонова.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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