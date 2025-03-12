https://ria.ru/20250312/zastroyschiki-2004484775.html

Застройщики смогут согласовать строительство с аэродромом Чкаловский онлайн

Застройщики смогут согласовать строительство с аэродромом Чкаловский онлайн - РИА Новости, 12.03.2025

Застройщики смогут согласовать строительство с аэродромом Чкаловский онлайн

Застройщики смогут согласовать строительство с аэродромом Чкаловский через портал госуслуг Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T11:34:00+03:00

2025-03-12T11:34:00+03:00

2025-03-12T11:34:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

кубинка

клин

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Застройщики смогут согласовать строительство с аэродромом Чкаловский через портал госуслуг Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. "Региональный портал предоставляет жителям возможности для решения различных жизненных вопросов в электронном виде. Например, если земельный участок является частью приаэродромной территории, то согласовать строительство объекта на такой земле можно онлайн. Теперь в “цифре” можно получить согласование и от госаэродрома Чкаловский", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник. Услуга "Cогласование строительства в приаэродромных территориях госаэродромов" бесплатная. Ей могут воспользоваться физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, которым необходимо согласовать строительство в пределах границ зон аэродромов Клин, Кубинка, Ступино и Чкаловский. Для ведения личного подсобного или дачного хозяйства, садоводства или индивидуального жилищного строительства такое согласование не требуется. Чтобы получить услугу, пользователю нужно авторизоваться на региональном портале и заполнить электронную форму заявления. Результат направят в личный кабинет. Также на портале госуслуг Московской области работает сервис, который по кадастровому номеру проверяет, попадает ли земельный участок в приаэродромную зону.

https://ria.ru/20250310/mostransavto-2004162508.html

https://ria.ru/20250310/podmoskove-2004083435.html

московская область (подмосковье)

кубинка

клин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), кубинка, клин