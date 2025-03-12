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Защита американского солдата, осужденного в России, обжаловала приговор - РИА Новости, 12.03.2025
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15:36 12.03.2025 (обновлено: 16:47 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/zaschita-2004548989.html
Защита американского солдата, осужденного в России, обжаловала приговор
Защита американского солдата, осужденного в России, обжаловала приговор - РИА Новости, 12.03.2025
Защита американского солдата, осужденного в России, обжаловала приговор
Защита осужденного в Приморье американского солдата Гордона Блэка подала кассационную жалобу на приговор, сообщает в своём Тelegram-канале пресс-служба судов... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:36:00+03:00
2025-03-12T16:47:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
южная корея
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Защита осужденного в Приморье американского солдата Гордона Блэка подала кассационную жалобу на приговор, сообщает в своём Тelegram-канале пресс-служба судов Приморского края. Суд в июне назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. В августе Приморский краевой суд утвердил приговор. "Защитником Блэка Гордона Криса – адвокатом Кириченко И.В. подана кассационная жалоба... защитник просит приговор суда от 19.06.2024 и апелляционное постановление от 19.08.2024 изменить: по ч.1 ст.119 УК РФ – оправдать, по п."в" ч.2 ст.158 УК РФ – переквалифицировать на ч.1 ст.158 УК РФ, назначенное наказание снизить в соответствии со смягчающими обстоятельствами", - говорится в сообщении. Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Южной Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
https://ria.ru/20241028/blek-1980420478.html
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происшествия, россия, владивосток, южная корея, приморский краевой суд
Происшествия, Россия, Владивосток, Южная Корея, Приморский краевой суд
Защита американского солдата, осужденного в России, обжаловала приговор

Защита американского солдата Блэка подала кассационную жалобу на приговор

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкБывший штаб-сержант США Гордон Блэк
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Защита осужденного в Приморье американского солдата Гордона Блэка подала кассационную жалобу на приговор, сообщает в своём Тelegram-канале пресс-служба судов Приморского края.
Суд в июне назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. В августе Приморский краевой суд утвердил приговор.
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"Защитником Блэка Гордона Криса – адвокатом Кириченко И.В. подана кассационная жалоба... защитник просит приговор суда от 19.06.2024 и апелляционное постановление от 19.08.2024 изменить: по ч.1 ст.119 УК РФ – оправдать, по п."в" ч.2 ст.158 УК РФ – переквалифицировать на ч.1 ст.158 УК РФ, назначенное наказание снизить в соответствии со смягчающими обстоятельствами", - говорится в сообщении.
Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Южной Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.
Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
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