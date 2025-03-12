https://ria.ru/20250312/zaschita-2004548989.html

Защита американского солдата, осужденного в России, обжаловала приговор

Защита американского солдата, осужденного в России, обжаловала приговор - РИА Новости, 12.03.2025

Защита американского солдата, осужденного в России, обжаловала приговор

Защита осужденного в Приморье американского солдата Гордона Блэка подала кассационную жалобу на приговор, сообщает в своём Тelegram-канале пресс-служба судов... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T15:36:00+03:00

2025-03-12T15:36:00+03:00

2025-03-12T16:47:00+03:00

происшествия

россия

владивосток

южная корея

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Защита осужденного в Приморье американского солдата Гордона Блэка подала кассационную жалобу на приговор, сообщает в своём Тelegram-канале пресс-служба судов Приморского края. Суд в июне назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. В августе Приморский краевой суд утвердил приговор. "Защитником Блэка Гордона Криса – адвокатом Кириченко И.В. подана кассационная жалоба... защитник просит приговор суда от 19.06.2024 и апелляционное постановление от 19.08.2024 изменить: по ч.1 ст.119 УК РФ – оправдать, по п."в" ч.2 ст.158 УК РФ – переквалифицировать на ч.1 ст.158 УК РФ, назначенное наказание снизить в соответствии со смягчающими обстоятельствами", - говорится в сообщении. Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Южной Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20241028/blek-1980420478.html

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997638577.html

россия

владивосток

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, владивосток, южная корея, приморский краевой суд