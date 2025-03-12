https://ria.ru/20250312/zapashnyy-2004593736.html

Патриоты вне эфира: Запашный разоблачил "тихих саботажников"

Патриоты вне эфира: Запашный разоблачил "тихих саботажников" - РИА Новости, 12.03.2025

Патриоты вне эфира: Запашный разоблачил "тихих саботажников"

Известный дрессировщик рассказал о "культурной блокаде" звезд с пророссийской позицией и предсказал, как "переобувшиеся" знаменитости будут выкручиваться после... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:15:00+03:00

2025-03-12T18:15:00+03:00

2025-03-12T18:15:00+03:00

шоубиз

донбасс

россия

дубай

эдгард запашный

александр маршал

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Известный дрессировщик рассказал о "культурной блокаде" звезд с пророссийской позицией и предсказал, как "переобувшиеся" знаменитости будут выкручиваться после окончания конфликта. Кто из шоу-бизнеса лишился контрактов, какие угрозы получают публичные патриоты и почему пиарятся на СВО те, кто боится ехать в Донбасс?Мгновенный удар — так платят за патриотизмЗаявить о поддержке СВО в российском шоу-бизнесе — поступок, требующий смелости. Печально, но факт: среди видных деятелей культуры патриотов оказалось не так много. Один из них — знаменитый дрессировщик, народный артист России и гендиректор Большого цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, который не побоялся открыто встать на сторону Родины. В интервью телеканалу "Царьград" он рассказал о неприглядной изнанке культурной среды."Я понимал, что у моей поддержки спецоперации будет побочный эффект. Понимал, что становлюсь частью проведения Специальной военной операции. И здесь, в тылу, меня сразу возьмут в оборот: и хейтом, и угрозами, и отворачиваться от меня будут. Но я к этому был готов", — признался артист.Реакция не заставила себя ждать. Братья Запашные мгновенно попали под прицел украинских СМИ, а затем и европейских. Негатив обрушился лавиной, но не ограничился простой критикой."Во всех наших соцсетях пошли угрозы жизни наших семей, от нас отписалось большое количество людей", — вспоминает Эдгард. И, что важнее, удар был нанесен по профессиональной деятельности: "Стали отказывать с гастролями — мне и сейчас отказывают".Невидимки рекламного эфираПатриоты в российской культуре столкнулись с неофициальным, но от этого не менее действенным бойкотом. Запашный указывает на очевидное: тех, кто открыто поддержал СВО, практически невозможно увидеть в рекламных кампаниях."Посмотрите, кто у нас в рекламах телевидения снимается, — призывает дрессировщик. — 90% — это люди, либо которые полностью отмолчались, либо переобулись вовремя, и одной фразой типа сказали: "Дима дома".Этот намек на Дмитрия Нагиева весьма прозрачен. После начала СВО шоумен прекратил работать с федеральными каналами и начал публиковать загадочные послания в соцсетях: "Может, хватит?" и "Дима дома". При этом, как иронично сказал Запашный, настоящим "домом" Нагиева в последние пару лет, судя по новостям, стал вовсе не Россия, а Дубай.Контраст с судьбой патриотов разителен: "А вот тех людей, которые активно помогают в Донбассе и участникам СВО, вы в рекламах не увидите. Александра Маршала, Сергея Сафронова, Дмитрия Куклачева, братьев Запашных..." Причина проста: "Это определенная форма наказания за то, что мы поддержали Специальную военную операцию".Критерий ДонбассаЭдгард Запашный поднял вопрос о "реабилитационных" поездках знаменитостей в зону СВО еще в феврале 2024 года, когда общество всколыхнула молниеносная поездка Филиппа Киркорова в Горловку, ближе к линии боевого соприкосновения.Певец, пытавшийся таким образом вернуться в медийное пространство после скандала с "голой вечеринкой", провел там от силы пару часов. Но этого хватило, чтобы вызвать бурю эмоций. Оставшиеся в стране либералы радостно ухватились за готовый рецепт возвращения к бюджетной кормушке, в то время как патриоты возмущались подобной профанацией.Тогда Запашный высказался предельно четко: "Оценку поведения тех или иных людей, которые вдруг решили съездить в Донбасс, должны давать прежде всего сами жители Донбасса. Я вижу, как многие из Москвы кричат, что они там забыли, зачем они туда ездят. Но надо понимать, как относятся к этому сами жители Донбасса. Это главный критерий".Призрачные патриоты: кто выйдет из тени после победыЧто произойдет, когда Россия однозначно выиграет в конфликте? Эдгард Запашный предвидит следующую волну лицемерия со стороны тех, кто сейчас отмалчивается или занимает двусмысленную позицию."Как только ситуация стабилизируется, и все поймут, что Россия выиграла, эти люди сразу появятся с темой "мы тоже помогали". Сейчас эти все люди, которые отмалчиваются или переобуваются, будут говорить: да мы все время были там, в зоне СВО. Мы помогали фронту без пиара", — прогнозирует дрессировщик.И предупреждает об опасности такого поведения: "И они будут активно использовать это как отговорку — "Мы просто не пиарились". И для таких же, как они, эта "отмазка" начнет работать".Проблема не исчезла, она только углубляется, уверен Запашный. Скрытые недруги России маскируются, но не меняют своей сущности. Они ждут своего часа, чтобы снова заявить о себе — уже в новой, удобной для себя роли.

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донбасс, россия, дубай, эдгард запашный, александр маршал