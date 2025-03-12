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В Псковской области задержали лидера леворадикального движения - РИА Новости, 12.03.2025
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12:30 12.03.2025 (обновлено: 12:51 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/zaderzhanie-2004498551.html
В Псковской области задержали лидера леворадикального движения
В Псковской области задержали лидера леворадикального движения - РИА Новости, 12.03.2025
В Псковской области задержали лидера леворадикального движения
Житель Островского района Псковской области, являющийся одним из леворадикальных лидеров и придерживающийся анархистских взглядов, задержан региональным... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:30:00+03:00
2025-03-12T12:51:00+03:00
псковская область
островский район
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Житель Островского района Псковской области, являющийся одним из леворадикальных лидеров и придерживающийся анархистских взглядов, задержан региональным управлением ФСБ России после публикаций экстремистских материалов в соцсети, сообщила областная антитеррористическая комиссия (АТК). "Сотрудники управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области предотвратили экстремистские действия, которые планировал совершить житель Островского района, являющийся одним из лидеров леворадикального движения и сторонником анархии", – говорится в сообщении в Telegram-канале АТК. Уточняется, что задержанный открыто распространял в соцсети "ВКонтакте" материалы, где содержались призывы к насилию в отношении представителей власти, а также пропагандировалась деятельность организации, признанной в России террористической. Как отмечают в антитеррористической комиссии, возбуждено уголовное дело, задержанный отправлен в СИЗО. "Его доступ к интернету ограничен, а воображение, склонное к болезненным фантазиям, будет некоторое время находиться под контролем в следственном изоляторе", – заключают в АТК.
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псковская область, островский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Псковская область, Островский район, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
В Псковской области задержали лидера леворадикального движения

Под Псковом задержали лидера леворадикального движения и сторонника анархии

© УФСБ России по Псковской областиЗадержание гражданина в Островском районе Псковской области, придерживающегося анархистских взглядов
Задержание гражданина в Островском районе Псковской области, придерживающегося анархистских взглядов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© УФСБ России по Псковской области
Задержание гражданина в Островском районе Псковской области, придерживающегося анархистских взглядов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Житель Островского района Псковской области, являющийся одним из леворадикальных лидеров и придерживающийся анархистских взглядов, задержан региональным управлением ФСБ России после публикаций экстремистских материалов в соцсети, сообщила областная антитеррористическая комиссия (АТК).
"Сотрудники управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области предотвратили экстремистские действия, которые планировал совершить житель Островского района, являющийся одним из лидеров леворадикального движения и сторонником анархии", – говорится в сообщении в Telegram-канале АТК.
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Уточняется, что задержанный открыто распространял в соцсети "ВКонтакте" материалы, где содержались призывы к насилию в отношении представителей власти, а также пропагандировалась деятельность организации, признанной в России террористической.
Как отмечают в антитеррористической комиссии, возбуждено уголовное дело, задержанный отправлен в СИЗО.
"Его доступ к интернету ограничен, а воображение, склонное к болезненным фантазиям, будет некоторое время находиться под контролем в следственном изоляторе", – заключают в АТК.
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