В Псковской области задержали лидера леворадикального движения
Под Псковом задержали лидера леворадикального движения и сторонника анархии
© УФСБ России по Псковской областиЗадержание гражданина в Островском районе Псковской области, придерживающегося анархистских взглядов
© УФСБ России по Псковской области
Задержание гражданина в Островском районе Псковской области, придерживающегося анархистских взглядов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Житель Островского района Псковской области, являющийся одним из леворадикальных лидеров и придерживающийся анархистских взглядов, задержан региональным управлением ФСБ России после публикаций экстремистских материалов в соцсети, сообщила областная антитеррористическая комиссия (АТК).
"Сотрудники управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области предотвратили экстремистские действия, которые планировал совершить житель Островского района, являющийся одним из лидеров леворадикального движения и сторонником анархии", – говорится в сообщении в Telegram-канале АТК.
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Уточняется, что задержанный открыто распространял в соцсети "ВКонтакте" материалы, где содержались призывы к насилию в отношении представителей власти, а также пропагандировалась деятельность организации, признанной в России террористической.
Как отмечают в антитеррористической комиссии, возбуждено уголовное дело, задержанный отправлен в СИЗО.
"Его доступ к интернету ограничен, а воображение, склонное к болезненным фантазиям, будет некоторое время находиться под контролем в следственном изоляторе", – заключают в АТК.
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