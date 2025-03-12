https://ria.ru/20250312/zaderzhanie-2004498551.html

В Псковской области задержали лидера леворадикального движения

В Псковской области задержали лидера леворадикального движения - РИА Новости, 12.03.2025

В Псковской области задержали лидера леворадикального движения

Житель Островского района Псковской области, являющийся одним из леворадикальных лидеров и придерживающийся анархистских взглядов, задержан региональным... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:30:00+03:00

2025-03-12T12:30:00+03:00

2025-03-12T12:51:00+03:00

псковская область

островский район

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Житель Островского района Псковской области, являющийся одним из леворадикальных лидеров и придерживающийся анархистских взглядов, задержан региональным управлением ФСБ России после публикаций экстремистских материалов в соцсети, сообщила областная антитеррористическая комиссия (АТК). "Сотрудники управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области предотвратили экстремистские действия, которые планировал совершить житель Островского района, являющийся одним из лидеров леворадикального движения и сторонником анархии", – говорится в сообщении в Telegram-канале АТК. Уточняется, что задержанный открыто распространял в соцсети "ВКонтакте" материалы, где содержались призывы к насилию в отношении представителей власти, а также пропагандировалась деятельность организации, признанной в России террористической. Как отмечают в антитеррористической комиссии, возбуждено уголовное дело, задержанный отправлен в СИЗО. "Его доступ к интернету ограничен, а воображение, склонное к болезненным фантазиям, будет некоторое время находиться под контролем в следственном изоляторе", – заключают в АТК.

https://ria.ru/20240212/prigovor-1926843334.html

https://ria.ru/20250114/dnr-1993581714.html

псковская область

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псковская область, островский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество