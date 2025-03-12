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Явка на парламентских выборах в Гренландии достигла 70,9 процента - РИА Новости, 12.03.2025
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13:44 12.03.2025 (обновлено: 13:51 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/yavka--2004516833.html
Явка на парламентских выборах в Гренландии достигла 70,9 процента
Явка на парламентских выборах в Гренландии достигла 70,9 процента - РИА Новости, 12.03.2025
Явка на парламентских выборах в Гренландии достигла 70,9 процента
Явка на выборах в парламент Гренландии, которые прошли во вторник, составила 70,9%, свидетельствуют официальные данные на сайте ЦИК острова. РИА Новости, 12.03.2025
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Явка на выборах в парламент Гренландии, которые прошли во вторник, составила 70,9%, свидетельствуют официальные данные на сайте ЦИК острова. По данным избиркома, свой голос на прошедших выборах отдали 40 369 человек, из общего количества на момент 12.50 мск были подсчитаны 28 620 голосов. Согласно ЦИК, 218 бюллетеней оказались пустыми, тогда как 104 были признаны недействительными. При этом, как указывается, явка на прошлых выборах в парламент Гренландии в 2021 году составила 65,9%. Согласно официальным данным на сайте ЦИК острова, оппозиционная партия "Демократы", стремящаяся к независимости Гренландии, лидирует на парламентских выборах с 29,9% голосов после подсчёта порядка 29 тысяч из 40,3 тысячи голосов. Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004450743.html
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гренландия, сша, дания, дональд трамп, в мире
Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, В мире
Явка на парламентских выборах в Гренландии достигла 70,9 процента

ЦИК Гренландии: явка на парламентских выборах на острове составила 70,9 процента

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaИзбирательный участок в Нууке во время парламентских выборов
Избирательный участок в Нууке во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Избирательный участок в Нууке во время парламентских выборов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Явка на выборах в парламент Гренландии, которые прошли во вторник, составила 70,9%, свидетельствуют официальные данные на сайте ЦИК острова.
По данным избиркома, свой голос на прошедших выборах отдали 40 369 человек, из общего количества на момент 12.50 мск были подсчитаны 28 620 голосов.
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На выборах в Гренландии лидируют сторонники независимости
Вчера, 08:01
Согласно ЦИК, 218 бюллетеней оказались пустыми, тогда как 104 были признаны недействительными.
При этом, как указывается, явка на прошлых выборах в парламент Гренландии в 2021 году составила 65,9%.
Согласно официальным данным на сайте ЦИК острова, оппозиционная партия "Демократы", стремящаяся к независимости Гренландии, лидирует на парламентских выборах с 29,9% голосов после подсчёта порядка 29 тысяч из 40,3 тысячи голосов.
Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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