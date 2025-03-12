https://ria.ru/20250312/vsu-2004638093.html

Жительница поселка в ДНР рассказала, как ВСУ расстреливали машины

Жительница поселка в ДНР рассказала, как ВСУ расстреливали машины - РИА Новости, 12.03.2025

Жительница поселка в ДНР рассказала, как ВСУ расстреливали машины

Украинские боевики прямой наводкой из танка обстреливали гражданские машины, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница поселка Шевченко в пригороде... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T23:19:00+03:00

2025-03-12T23:19:00+03:00

2025-03-12T23:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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россия

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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Украинские боевики прямой наводкой из танка обстреливали гражданские машины, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница поселка Шевченко в пригороде Покровска в ДНР. Минобороны России 11 января сообщило об освобождении населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. Контроль над Шевченко позволил развивать продвижение российских войск в сторону Красноармейска (украинское название - Покровск). "Украина нам специально взорвала воду, чтобы воды не было. Мы ездили в город (Покровск - ред.), набирали воду и попали несколько раз под снаряды. Нас танком расстреливали, Украина. Это я вам говорю", – рассказала женщина. По её словам, единственная дорога, по которой пропускали мирных жителей, проходила через поселок Металлист. Там были оборудованы фортификационные сооружения ВСУ и на протяжении года стоял украинский танк. "Это было в начале ноября 24-го года. Мы поехали, когда в город, танк нас пропустил. Когда мы ехали назад, сперва дрон за нами летел с 21-й шахты. И когда мы уже до Металлиста доехали, он (танк – ред.) просто начал в нас стрелять. Спасло одно, что у нас много воды было. И русских тогда не было. Обстреливала украинская армия", – добавила женщина.

https://ria.ru/20250311/vsu-2004425447.html

https://ria.ru/20250311/vsu-2004249297.html

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф