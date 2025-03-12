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Жительница поселка в ДНР рассказала, как ВСУ расстреливали машины - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/vsu-2004638093.html
Жительница поселка в ДНР рассказала, как ВСУ расстреливали машины
Жительница поселка в ДНР рассказала, как ВСУ расстреливали машины - РИА Новости, 12.03.2025
Жительница поселка в ДНР рассказала, как ВСУ расстреливали машины
Украинские боевики прямой наводкой из танка обстреливали гражданские машины, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница поселка Шевченко в пригороде... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:19:00+03:00
2025-03-12T23:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Украинские боевики прямой наводкой из танка обстреливали гражданские машины, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница поселка Шевченко в пригороде Покровска в ДНР. Минобороны России 11 января сообщило об освобождении населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. Контроль над Шевченко позволил развивать продвижение российских войск в сторону Красноармейска (украинское название - Покровск). "Украина нам специально взорвала воду, чтобы воды не было. Мы ездили в город (Покровск - ред.), набирали воду и попали несколько раз под снаряды. Нас танком расстреливали, Украина. Это я вам говорю", – рассказала женщина. По её словам, единственная дорога, по которой пропускали мирных жителей, проходила через поселок Металлист. Там были оборудованы фортификационные сооружения ВСУ и на протяжении года стоял украинский танк. "Это было в начале ноября 24-го года. Мы поехали, когда в город, танк нас пропустил. Когда мы ехали назад, сперва дрон за нами летел с 21-й шахты. И когда мы уже до Металлиста доехали, он (танк – ред.) просто начал в нас стрелять. Спасло одно, что у нас много воды было. И русских тогда не было. Обстреливала украинская армия", – добавила женщина.
https://ria.ru/20250311/vsu-2004425447.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Жительница поселка в ДНР рассказала, как ВСУ расстреливали машины

Жительница поселка Шевченко: танк ВСУ прямой наводкой бил по гражданским машинам

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Украинские боевики прямой наводкой из танка обстреливали гражданские машины, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница поселка Шевченко в пригороде Покровска в ДНР.
Минобороны России 11 января сообщило об освобождении населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. Контроль над Шевченко позволил развивать продвижение российских войск в сторону Красноармейска (украинское название - Покровск).
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Жительница освобожденного поселка рассказала о самых жестоких военных ВСУ
11 марта, 23:06
"Украина нам специально взорвала воду, чтобы воды не было. Мы ездили в город (Покровск - ред.), набирали воду и попали несколько раз под снаряды. Нас танком расстреливали, Украина. Это я вам говорю", – рассказала женщина.
По её словам, единственная дорога, по которой пропускали мирных жителей, проходила через поселок Металлист. Там были оборудованы фортификационные сооружения ВСУ и на протяжении года стоял украинский танк.
"Это было в начале ноября 24-го года. Мы поехали, когда в город, танк нас пропустил. Когда мы ехали назад, сперва дрон за нами летел с 21-й шахты. И когда мы уже до Металлиста доехали, он (танк – ред.) просто начал в нас стрелять. Спасло одно, что у нас много воды было. И русских тогда не было. Обстреливала украинская армия", – добавила женщина.
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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