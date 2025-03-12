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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/vsu-2004525921.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 12.03.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 230 военнослужащих и три склада боеприпасов,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:04:00+03:00
2025-03-12T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 230 военнослужащих и три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка Харьковской области, Новое, Дробышево и Редкодуб Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили до 230 военнослужащих, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
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харьковская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

ВСУ потеряли до 230 военных и три склада боеприпасов в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 230 военнослужащих и три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка Харьковской области, Новое, Дробышево и Редкодуб Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишет Pais
Вчера, 11:08
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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