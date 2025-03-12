https://ria.ru/20250312/vsu-2004525921.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 12.03.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 230 военнослужащих и три склада боеприпасов,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:04:00+03:00
2025-03-12T14:04:00+03:00
2025-03-12T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248735_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_ac06c798a8d4e3a6d175051cd51658da.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 230 военнослужащих и три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка Харьковской области, Новое, Дробышево и Редкодуб Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили до 230 военнослужащих, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250312/vsu-2004477828.html
харьковская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248735_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f34995fa471744d01533c9100081459e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
ВСУ потеряли до 230 военных и три склада боеприпасов в зоне действий "Запада"