https://ria.ru/20250312/vsu-2004525921.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 12.03.2025

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 230 военнослужащих и три склада боеприпасов,... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:04:00+03:00

2025-03-12T14:04:00+03:00

2025-03-12T14:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 230 военнослужащих и три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка Харьковской области, Новое, Дробышево и Редкодуб Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили до 230 военнослужащих, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250312/vsu-2004477828.html

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харьковская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины