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ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении за сутки

ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 12.03.2025

ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:56:00+03:00

2025-03-12T13:56:00+03:00

2025-03-12T13:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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волчанск

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Новая Казачья и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьковская область, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)