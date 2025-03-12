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ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении за сутки
ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 12.03.2025
ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:56:00+03:00
2025-03-12T13:56:00+03:00
2025-03-12T13:59:00+03:00
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волчанск
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Новая Казачья и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Харьковская область, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении за сутки