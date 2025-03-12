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Герасимов: ВС России продолжают выходить к госгранице в Курской области
Герасимов: ВС России продолжают выходить к госгранице в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Герасимов: ВС России продолжают выходить к госгранице в Курской области
Вооруженные силы РФ продолжают освобождение Курской области с задачей выхода на госграницу России в кратчайшие сроки, заявил Начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:29:00+03:00
2025-03-12T22:29:00+03:00
2025-03-12T22:41:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают освобождение Курской области с задачей выхода на госграницу России в кратчайшие сроки, заявил Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований вооруженных сил Украины на территории Курской области, задача - завершить освобождение территории региона с выходом на государственную границу Российской Федерации в кратчайшие сроки", - сказал он, докладывая президенту РФ Владимиру Путину в пункте управления курской группировкой.
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россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Герасимов: ВС России продолжают выходить к госгранице в Курской области
ВС России освобождают Курскую область с выходом на госграницу в кратчайшие сроки