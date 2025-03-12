https://ria.ru/20250312/vs-2004633316.html

Герасимов: ВС России продолжают выходить к госгранице в Курской области

Герасимов: ВС России продолжают выходить к госгранице в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

Герасимов: ВС России продолжают выходить к госгранице в Курской области

Вооруженные силы РФ продолжают освобождение Курской области с задачей выхода на госграницу России в кратчайшие сроки, заявил Начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:29:00+03:00

2025-03-12T22:29:00+03:00

2025-03-12T22:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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валерий герасимов

владимир путин

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вооруженные силы рф

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают освобождение Курской области с задачей выхода на госграницу России в кратчайшие сроки, заявил Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований вооруженных сил Украины на территории Курской области, задача - завершить освобождение территории региона с выходом на государственную границу Российской Федерации в кратчайшие сроки", - сказал он, докладывая президенту РФ Владимиру Путину в пункте управления курской группировкой.

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россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф