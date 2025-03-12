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Герасимов: ВС России продолжают выходить к госгранице в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 12.03.2025 (обновлено: 22:41 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/vs-2004633316.html
Герасимов: ВС России продолжают выходить к госгранице в Курской области
Герасимов: ВС России продолжают выходить к госгранице в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Герасимов: ВС России продолжают выходить к госгранице в Курской области
Вооруженные силы РФ продолжают освобождение Курской области с задачей выхода на госграницу России в кратчайшие сроки, заявил Начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:29:00+03:00
2025-03-12T22:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают освобождение Курской области с задачей выхода на госграницу России в кратчайшие сроки, заявил Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований вооруженных сил Украины на территории Курской области, задача - завершить освобождение территории региона с выходом на государственную границу Российской Федерации в кратчайшие сроки", - сказал он, докладывая президенту РФ Владимиру Путину в пункте управления курской группировкой.
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россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Герасимов: ВС России продолжают выходить к госгранице в Курской области

ВС России освобождают Курскую область с выходом на госграницу в кратчайшие сроки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Валерий Герасимов. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают освобождение Курской области с задачей выхода на госграницу России в кратчайшие сроки, заявил Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований вооруженных сил Украины на территории Курской области, задача - завершить освобождение территории региона с выходом на государственную границу Российской Федерации в кратчайшие сроки", - сказал он, докладывая президенту РФ Владимиру Путину в пункте управления курской группировкой.
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Боевики ВСУ активно сдаются в плен в Курской области, заявил Герасимов
Вчера, 22:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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