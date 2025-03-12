https://ria.ru/20250312/voyna-2004432623.html

В Еврокомиссии призвали готовиться к худшему

В Еврокомиссии призвали готовиться к худшему - РИА Новости, 12.03.2025

В Еврокомиссии призвали готовиться к худшему

Европа должна готовиться к войнам, чтобы не допустить военных конфликтов в будущем, с таким призывом на сессии Европарламента в Страсбурге выступил еврокомиссар РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T00:42:00+03:00

2025-03-12T00:42:00+03:00

2025-03-12T00:53:00+03:00

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урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Европа должна готовиться к войнам, чтобы не допустить военных конфликтов в будущем, с таким призывом на сессии Европарламента в Страсбурге выступил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, стенограмма его речи размещена на сайте ЕК."Мы сталкиваемся с явной и реальной опасностью. Никто из нас не видел этого в своей жизни. Больше, чем когда-либо, Европа должна подготовиться к худшему, чтобы предотвратить худшее — возможность военной агрессии против нас. Такая подготовка — единственный способ сдержать худшее", — сказал он, имея в виду некую "угрозу" со стороны России.При этом он не объяснил, чем именно Россия угрожает Европе, но призвал продолжать "поддерживать и защищать" Украину, чтобы добиться мира через силу с участием "сильной Европы".Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.Президент Росии Владимир Путин в неоднократно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер также отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250311/evropa-2004351319.html

https://ria.ru/20250311/siriya-2004136885.html

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в мире, европа, россия, страсбург, андрюс кубилюс, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия