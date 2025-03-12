https://ria.ru/20250312/voennosluzhaschie-2004590194.html
Личный кабинет военнослужащего: для чего нужен и как зарегистрироваться
Личный кабинет военнослужащего: регистрация, вход по жетону и личному номеру
Личный кабинет военнослужащего: для чего нужен и как зарегистрироваться
Личный кабинет военнослужащего или служащего по контракту - платформа для взаимодействия военных с ведомством. Как зарегистрироваться на сайте Министерства... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:37:00+03:00
2025-03-12T18:37:00+03:00
2025-03-12T18:37:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Личный кабинет военнослужащего или служащего по контракту - платформа для взаимодействия военных с ведомством. Как зарегистрироваться на сайте Министерства обороны РФ: по личному номеру на жетоне или СНИЛС; функционал нового лк и как восстановить доступ или удалить аккаунт, - в материале РИА НовостиЛичный кабинет военнослужащегоНа официальном сайте Министерства обороны РФ любой военнослужащий может создать свой личный кабинет. В нем размещается информация по выплатам денежного довольствия, необходимые документы и свежие данные. Артем Багдасарян, адвокат коллегии адвокатов "Диктатура Закона", рассказывает о том, для чего нужен личный кабинет военнослужащего и какой функционал в нем заключен.Для чего нуженЛичный кабинет военнослужащего - это цифровая платформа, созданная для упрощения взаимодействия военных с ведомственными системами. Основные функции:Как работаетПлатформа работает через защищенный веб-портал, интегрированный с базами данных военных ведомств. Для обеспечения безопасности используются:РегистрацияВойти в личный кабинет на сайте Минобороны можно двумя способами: без регистрации, указав свой личный номер (СНИЛС для гражданских) и дату рождения, или зарегистрировавшись и создав свой уникальный пароль.По словам эксперта, часто регистрация проводится через воинскую часть: данные для входа выдают ответственные лица.Вход в личный кабинетДля того, чтобы войти в систему, необходимо указать:Восстановление доступаЕсли пароль утерян, необходимо пройти по одноименной ссылке и ввести адрес электронной почты, указанный при регистрации. На него придет письмо с инструкцией по восстановлению доступа в аккаунт.В дальнейшем возможно выполнить привязку номера мобильного телефона впрофиле пользователя для восстановления доступа с помощью СМС-сообщенияМобильное приложение личного кабинетаОфициальный сайт Минобороны адаптирован для просмотра со смартфона и имеет мобильную версию.Как отключить личный кабинетДля отмены регистрации и удаления личного кабинета военнослужащего необходимо:Служба поддержки“Горячая линия” Военно-социального центра Министерства обороны Российской Федерации: 8 (800) 707-99-99.На сайте функционирует электронная приемная, через специальную форму любой военнослужащий может отправить обращение.
https://ria.ru/20250309/pensiya-2003868208.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), военнослужащие
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Военнослужащие
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Личный кабинет военнослужащего или служащего по контракту - платформа для взаимодействия военных с ведомством. Как зарегистрироваться на сайте Министерства обороны РФ: по личному номеру на жетоне или СНИЛС; функционал нового лк и как восстановить доступ или удалить аккаунт, - в материале РИА Новости
Личный кабинет военнослужащего
На официальном сайте
Министерства обороны РФ любой военнослужащий может создать свой личный кабинет. В нем размещается информация по выплатам денежного довольствия, необходимые документы и свежие данные. Артем Багдасарян, адвокат коллегии адвокатов "Диктатура Закона", рассказывает о том, для чего нужен личный кабинет военнослужащего и какой функционал в нем заключен.
Личный кабинет военнослужащего - это цифровая платформа, созданная для упрощения взаимодействия военных с ведомственными системами. Основные функции:
- Доступ к персональным данным (служебная информация, приказы, назначения).
- Просмотр финансовых документов (выплаты, надбавки, пенсионные накопления).
- Подача электронных заявлений (отпуск, льготы, жилищные вопросы).
- Получение актуальных новостей и нормативных документов Минобороны.
Платформа работает через защищенный веб-портал, интегрированный с базами данных военных ведомств. Для обеспечения безопасности используются:
- Шифрование данных (протокол HTTPS).
- Двухфакторная аутентификация (СМС, электронная подпись).
- Регулярное обновление систем защиты от кибератак.
Войти в личный кабинет на сайте Минобороны можно двумя способами: без регистрации, указав свой личный номер (СНИЛС для гражданских) и дату рождения, или зарегистрировавшись и создав свой уникальный пароль.
По словам эксперта, часто регистрация проводится через воинскую часть: данные для входа выдают ответственные лица.
Для того, чтобы войти в систему, необходимо указать:
- Логин: служебный номер (СНИЛС)
- Пароль: устанавливается при регистрации.
- Дополнительные меры: код из СМС или токен электронной подписи.
Если пароль утерян, необходимо пройти по одноименной ссылке и ввести адрес электронной почты, указанный при регистрации. На него придет письмо с инструкцией по восстановлению доступа в аккаунт.
В дальнейшем возможно выполнить привязку номера мобильного телефона в
профиле пользователя для восстановления доступа с помощью СМС-сообщения
Мобильное приложение личного кабинета
Официальный сайт
Минобороны адаптирован для просмотра со смартфона и имеет мобильную версию.
Как отключить личный кабинет
Для отмены регистрации и удаления личного кабинета военнослужащего необходимо:
- Написать рапорт на имя руководителя Единого расчетного центра Минобороны России, указать в нем свои фамилию, имя, отчество; дату рождения; личный номер или СНИЛС (для гражданских служащих); наименование воинской части; телефон.
- Подписать рапорт у командира части и поставить гербовую печать.
- Отправить отсканированную копию на электронный адрес: erc@mil.ru.
“Горячая линия” Военно-социального центра Министерства обороны Российской Федерации: 8 (800) 707-99-99.
На сайте функционирует электронная приемная
, через специальную форму
любой военнослужащий может отправить обращение.