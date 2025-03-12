https://ria.ru/20250312/voennosluzhaschie-2004590194.html

Личный кабинет военнослужащего: для чего нужен и как зарегистрироваться

Личный кабинет военнослужащего: регистрация, вход по жетону и личному номеру

Личный кабинет военнослужащего: для чего нужен и как зарегистрироваться

Личный кабинет военнослужащего или служащего по контракту - платформа для взаимодействия военных с ведомством. Как зарегистрироваться на сайте Министерства... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:37:00+03:00

2025-03-12T18:37:00+03:00

2025-03-12T18:37:00+03:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

военнослужащие

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004597343_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_72828a2883730221ca0db32b749f53d0.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Личный кабинет военнослужащего или служащего по контракту - платформа для взаимодействия военных с ведомством. Как зарегистрироваться на сайте Министерства обороны РФ: по личному номеру на жетоне или СНИЛС; функционал нового лк и как восстановить доступ или удалить аккаунт, - в материале РИА НовостиЛичный кабинет военнослужащегоНа официальном сайте Министерства обороны РФ любой военнослужащий может создать свой личный кабинет. В нем размещается информация по выплатам денежного довольствия, необходимые документы и свежие данные. Артем Багдасарян, адвокат коллегии адвокатов "Диктатура Закона", рассказывает о том, для чего нужен личный кабинет военнослужащего и какой функционал в нем заключен.Для чего нуженЛичный кабинет военнослужащего - это цифровая платформа, созданная для упрощения взаимодействия военных с ведомственными системами. Основные функции:Как работаетПлатформа работает через защищенный веб-портал, интегрированный с базами данных военных ведомств. Для обеспечения безопасности используются:РегистрацияВойти в личный кабинет на сайте Минобороны можно двумя способами: без регистрации, указав свой личный номер (СНИЛС для гражданских) и дату рождения, или зарегистрировавшись и создав свой уникальный пароль.По словам эксперта, часто регистрация проводится через воинскую часть: данные для входа выдают ответственные лица.Вход в личный кабинетДля того, чтобы войти в систему, необходимо указать:Восстановление доступаЕсли пароль утерян, необходимо пройти по одноименной ссылке и ввести адрес электронной почты, указанный при регистрации. На него придет письмо с инструкцией по восстановлению доступа в аккаунт.В дальнейшем возможно выполнить привязку номера мобильного телефона впрофиле пользователя для восстановления доступа с помощью СМС-сообщенияМобильное приложение личного кабинетаОфициальный сайт Минобороны адаптирован для просмотра со смартфона и имеет мобильную версию.Как отключить личный кабинетДля отмены регистрации и удаления личного кабинета военнослужащего необходимо:Служба поддержки“Горячая линия” Военно-социального центра Министерства обороны Российской Федерации: 8 (800) 707-99-99.На сайте функционирует электронная приемная, через специальную форму любой военнослужащий может отправить обращение.

https://ria.ru/20250309/pensiya-2003868208.html

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), военнослужащие