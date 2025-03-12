Рейтинг@Mail.ru
Личный кабинет военнослужащего: регистрация, вход по жетону и личному номеру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/voennosluzhaschie-2004590194.html
Личный кабинет военнослужащего: для чего нужен и как зарегистрироваться
Личный кабинет военнослужащего: регистрация, вход по жетону и личному номеру
Личный кабинет военнослужащего: для чего нужен и как зарегистрироваться
Личный кабинет военнослужащего или служащего по контракту - платформа для взаимодействия военных с ведомством. Как зарегистрироваться на сайте Министерства... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:37:00+03:00
2025-03-12T18:37:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
военнослужащие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004597343_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_72828a2883730221ca0db32b749f53d0.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Личный кабинет военнослужащего или служащего по контракту - платформа для взаимодействия военных с ведомством. Как зарегистрироваться на сайте Министерства обороны РФ: по личному номеру на жетоне или СНИЛС; функционал нового лк и как восстановить доступ или удалить аккаунт, - в материале РИА НовостиЛичный кабинет военнослужащегоНа официальном сайте Министерства обороны РФ любой военнослужащий может создать свой личный кабинет. В нем размещается информация по выплатам денежного довольствия, необходимые документы и свежие данные. Артем Багдасарян, адвокат коллегии адвокатов "Диктатура Закона", рассказывает о том, для чего нужен личный кабинет военнослужащего и какой функционал в нем заключен.Для чего нуженЛичный кабинет военнослужащего - это цифровая платформа, созданная для упрощения взаимодействия военных с ведомственными системами. Основные функции:Как работаетПлатформа работает через защищенный веб-портал, интегрированный с базами данных военных ведомств. Для обеспечения безопасности используются:РегистрацияВойти в личный кабинет на сайте Минобороны можно двумя способами: без регистрации, указав свой личный номер (СНИЛС для гражданских) и дату рождения, или зарегистрировавшись и создав свой уникальный пароль.По словам эксперта, часто регистрация проводится через воинскую часть: данные для входа выдают ответственные лица.Вход в личный кабинетДля того, чтобы войти в систему, необходимо указать:Восстановление доступаЕсли пароль утерян, необходимо пройти по одноименной ссылке и ввести адрес электронной почты, указанный при регистрации. На него придет письмо с инструкцией по восстановлению доступа в аккаунт.В дальнейшем возможно выполнить привязку номера мобильного телефона впрофиле пользователя для восстановления доступа с помощью СМС-сообщенияМобильное приложение личного кабинетаОфициальный сайт Минобороны адаптирован для просмотра со смартфона и имеет мобильную версию.Как отключить личный кабинетДля отмены регистрации и удаления личного кабинета военнослужащего необходимо:Служба поддержки“Горячая линия” Военно-социального центра Министерства обороны Российской Федерации: 8 (800) 707-99-99.На сайте функционирует электронная приемная, через специальную форму любой военнослужащий может отправить обращение.
https://ria.ru/20250309/pensiya-2003868208.html
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004597343_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2201c002d7c6682940688c5b7ecb0a6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), военнослужащие
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Военнослужащие

Личный кабинет военнослужащего: для чего нужен и как зарегистрироваться

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Личный кабинет военнослужащего или служащего по контракту - платформа для взаимодействия военных с ведомством. Как зарегистрироваться на сайте Министерства обороны РФ: по личному номеру на жетоне или СНИЛС; функционал нового лк и как восстановить доступ или удалить аккаунт, - в материале РИА Новости
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Депутат Госдумы назвал средний размер военной пенсии после индексации
9 марта, 02:49

Личный кабинет военнослужащего

На официальном сайте Министерства обороны РФ любой военнослужащий может создать свой личный кабинет. В нем размещается информация по выплатам денежного довольствия, необходимые документы и свежие данные. Артем Багдасарян, адвокат коллегии адвокатов "Диктатура Закона", рассказывает о том, для чего нужен личный кабинет военнослужащего и какой функционал в нем заключен.

Для чего нужен

Личный кабинет военнослужащего - это цифровая платформа, созданная для упрощения взаимодействия военных с ведомственными системами. Основные функции:
  • Доступ к персональным данным (служебная информация, приказы, назначения).
  • Просмотр финансовых документов (выплаты, надбавки, пенсионные накопления).
  • Подача электронных заявлений (отпуск, льготы, жилищные вопросы).
  • Получение актуальных новостей и нормативных документов Минобороны.
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетеран боевых действий
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Ветеран боевых действий

Как работает

Платформа работает через защищенный веб-портал, интегрированный с базами данных военных ведомств. Для обеспечения безопасности используются:
  • Шифрование данных (протокол HTTPS).
  • Двухфакторная аутентификация (СМС, электронная подпись).
  • Регулярное обновление систем защиты от кибератак.

Регистрация

Войти в личный кабинет на сайте Минобороны можно двумя способами: без регистрации, указав свой личный номер (СНИЛС для гражданских) и дату рождения, или зарегистрировавшись и создав свой уникальный пароль.
По словам эксперта, часто регистрация проводится через воинскую часть: данные для входа выдают ответственные лица.

Вход в личный кабинет

Для того, чтобы войти в систему, необходимо указать:
  • Логин: служебный номер (СНИЛС)
  • Пароль: устанавливается при регистрации.
  • Дополнительные меры: код из СМС или токен электронной подписи.
© РИА НовостиСтраховые свидетельства обязательного пенсионного страхования
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования

Восстановление доступа

Если пароль утерян, необходимо пройти по одноименной ссылке и ввести адрес электронной почты, указанный при регистрации. На него придет письмо с инструкцией по восстановлению доступа в аккаунт.
В дальнейшем возможно выполнить привязку номера мобильного телефона в
профиле пользователя для восстановления доступа с помощью СМС-сообщения

Мобильное приложение личного кабинета

Официальный сайт Минобороны адаптирован для просмотра со смартфона и имеет мобильную версию.

Как отключить личный кабинет

Для отмены регистрации и удаления личного кабинета военнослужащего необходимо:
  • Написать рапорт на имя руководителя Единого расчетного центра Минобороны России, указать в нем свои фамилию, имя, отчество; дату рождения; личный номер или СНИЛС (для гражданских служащих); наименование воинской части; телефон.
  • Подписать рапорт у командира части и поставить гербовую печать.
  • Отправить отсканированную копию на электронный адрес: erc@mil.ru.

Служба поддержки

“Горячая линия” Военно-социального центра Министерства обороны Российской Федерации: 8 (800) 707-99-99.
На сайте функционирует электронная приемная, через специальную форму любой военнослужащий может отправить обращение.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Выплаты и льготы участникам СВО: какие есть, кто имеет право, как получить
23 января, 17:36
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Военнослужащие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала