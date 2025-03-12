Вербная неделя в 2025 году: история и традиции
Вербная неделя
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МОСКВА, 5 мфев – РИА Новости. Вербная неделя – шестая неделя Великого поста. Она заканчивается Вербным воскресеньем, а после начинается Страстная седмица. Какого числа начинается Вербная неделя в 2025 году, история и традиции каждого дня – в материале РИА Новости.
Вербная неделя 2025
Вербная неделя – шестая неделя Великого поста, предшествует Страстной седмице. Ее последние дни – это два важнейших для православных верующих события – Лазарева суббота и Вербное воскресенье.
Какого числа начинается
Из года в год даты Вербной недели меняются. Дело в том, что они зависят от дня празднования Пасхи. В 2025 году Вербная неделя начнется 7 апреля, а закончится 13 апреля. После чего наступит Страстная седмица. А затем 20 апреля верующие отметят главный праздник – Светлое Христово Воскресение.
История
В церковном календаре нет праздника с названием "Вербное воскресенье". Правильно называть торжество Вход Господень в Иерусалим.
В Евангелии повествуется, что Иисус въехал в город на осле, а люди встречали его пальмовыми ветвями, устилали землю перед ним своими одеждами и восклицали "осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!"
Праздничным этот день стал начиная с IV столетия: тогда в церкви появилась традиция освящать пальмовые ветки. В южных странах эту неделю еще называли неделей ваий ("вайя" в переводе с греческого означает пальмовая ветвь).
В северных странах, где пальмы не растут, использую вербу. Она одной из первых распускается после зимних холодов и возвещает о начале весны.
Интересно, что Вербному воскресенью предшествует другое важное для верующих событие – Лазарева суббота. Этот день получил свое название в честь воскрешения Лазаря из Вифании. Иисус Христос совершил чудо, когда со своими учениками шел в Иерусалим.
Славянские традиции по дням Вербной недели
Часто в литературе можно встретить другие названия Вербной недели – Цветная неделя, Цветоносная или Вербохлест. Связано это с тем, что в этот период переплелись христианские и многие народные традиции.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПеред патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя в Москве
Перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя в Москве
Понедельник
В первый день Вербной недели существовал такой обычай: теща непременно должна была прийти в дом к зятю с подарками и пожелать всего наилучшего.
В 2025 году Вербный понедельник выпадает на 7 апреля. В этот день верующие также отмечают один из двунадесятых (12 главных) праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Также в этот день вспоминают и других святых: Евпсихия Кесарийского, Гавриила Фомина, преподобномученика Вадима Персидского, чья стойкость в вере послужила примером для многих обратившихся в христианство.
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Вторник
На 8 апреля приходится Собор Архангела Гавриила. Именно Гавриил возвестил Деве Марии о том, что ей суждено стать матерью Сына Божьего. Кроме того, в этот день чествуют память священномученика Иринея, мучеников Готфских Вафусия, Верка и других, преподобного Малха Сирийского, преподобного Василия Нового (Константинопольского), мученицы Параскевы Кочневой.
Среда
В 2025 году в Вербную среду – 9 апреля – вспоминают мученицу Матрону Солунскую. Она была простой служанкой и в тайне от своих господ молилась Иисусу Христу. Когда об этом узнали, Матрону подвергли пыткам, но та не отреклась от веры даже под страхом смерти.
В народе этот день называли Матреной Настовицей. Дело в том, что в старину к середине апреля потепление могло легко смениться заморозками. Из-за этого на дорогах образовывался ледяной слой — наст.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Патриаршего служения в праздник Вербного воскресенья в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Патриаршего служения в праздник Вербного воскресенья в храме Христа Спасителя в Москве
Четверг
В вербный четверг 10 апреля православные чтят память игумена Пеликитского Илариона Нового. С юношества он посвятил жизнь монашеству. Считается, что Иисус наградил игумена даром прозорливости и чудотворения.
Также в этот день вспоминают преподобного Стефана чудотворца, преподобномученика Евстратия Печерского, преподобного Илариона Псковоезерского.
Пятница
Вербная пятница в 2025 году приходится на 11 апреля – памяти священномучеников Арефусийских Марка, Кирилла и других. Эти святые прославились благодаря своему мужеству в противостоянии с язычниками. Страшные пытки и жестокие гонения не заставили их отречься от своей веры.
В народе 11 апреля называли Берещенье, или праздник берез. Считалось, что в этот день нужно непременно выйти на природу, обнять березу и зарядиться от нее энергией.
Лазарева Суббота
Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до появления там Христа.
Иисус пришел к пещере, в которой был погребен Лазарь, и воззвал: "Лазаре! Иди вон", и Лазарь ожил, вышел из пещеры, обмотанный погребальными пеленами.
В народе на Вербную субботу было принято срезать вербные ветки. А вечером их освящали в церкви. Хозяйки готовили брагу, гречневые блины, кашу, рыбный курник.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОсвящение вербы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Освящение вербы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Ближе к полуночи молодежь обходила дома с песнями. У ворот кричали: "Отопри, отопри, молодая, вербешкою бить, здоровьем больше прежнего наделить!"
Вербное воскресенье
Главный праздник Вербной недели, отмечается накануне Страстной седмицы. В 2025 году он приходится на 13 апреля.
Весть о воскрешении Лазаря быстро дошла до Иерусалима. Поэтому, когда Христос спустя несколько дней въезжал на молодом осле в город, люди приветствовали Его, как царя и мессию. В память об этом событии и был установлен церковный праздник.
В ночь с Лазаревой субботы на Вербное воскресенье совершается Всенощное бдение. Верующие приносят в храм букеты вербы, чтобы освятить их. К слову, сделать это можно и на следующее утро.
После заутрени, возвратившись домой, родители непременно будили детей легкими ударами вербы, приговаривая: "Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба"
Что можно и нельзя делать на Вербной неделе
Вербная неделя приходится на Великий пост и предшествует Страстной неделе. Поэтому в течение всего периода не следует забывать о воздержании – духовном и телесном.
Не употреблять алкоголь. За исключением субботы и воскресенья, когда дозволяется выпить немного красного вина. Важно не переедать и воздерживаться от пищи животного происхождения. Но некоторые послабления все же есть.
Верующим нужно стараться не сквернословить и не придаваться праздности и шумным весельям.
В Вербную неделю рекомендуется чаще посещать храм. Если позволяет погода, можно сходить на кладбище – прибраться на могилах почивших родственников.
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