Bloomberg: Британия подтолкнула Украину и США к соглашению
Bloomberg: Лондон подтолкнул Украину и США к достижению соглашения в Джидде
© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Великобритания предприняла интенсивные дипломатические усилия "за кулисами", чтобы подтолкнуть Украину и США к достижению соглашения в ходе переговоров в саудовской Джидде, передает агентство Блумберг со ссылкой на британского чиновника.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
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"По словам британского чиновника, говорившего на условиях анонимности, за кулисами велась интенсивная дипломатия под руководством Великобритании, чтобы помочь США и Украине достичь соглашения", - пишет агентство.
Ранее газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника писала, что французские и британские официальные лица на выходных перед переговорами американской и украинской делегаций учили украинцев тому, как разговаривать с США.