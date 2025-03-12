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Bloomberg: Британия подтолкнула Украину и США к соглашению - РИА Новости, 12.03.2025
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10:57 12.03.2025 (обновлено: 11:02 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/velikobritanija-2004473189.html
Bloomberg: Британия подтолкнула Украину и США к соглашению
Bloomberg: Британия подтолкнула Украину и США к соглашению - РИА Новости, 12.03.2025
Bloomberg: Британия подтолкнула Украину и США к соглашению
Великобритания предприняла интенсивные дипломатические усилия "за кулисами", чтобы подтолкнуть Украину и США к достижению соглашения в ходе переговоров в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:57:00+03:00
2025-03-12T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Великобритания предприняла интенсивные дипломатические усилия "за кулисами", чтобы подтолкнуть Украину и США к достижению соглашения в ходе переговоров в саудовской Джидде, передает агентство Блумберг со ссылкой на британского чиновника. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. "По словам британского чиновника, говорившего на условиях анонимности, за кулисами велась интенсивная дипломатия под руководством Великобритании, чтобы помочь США и Украине достичь соглашения", - пишет агентство. Ранее газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника писала, что французские и британские официальные лица на выходных перед переговорами американской и украинской делегаций учили украинцев тому, как разговаривать с США.
https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html
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сша, украина, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, джидда, в мире
США, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джидда, В мире
Bloomberg: Британия подтолкнула Украину и США к соглашению

Bloomberg: Лондон подтолкнул Украину и США к достижению соглашения в Джидде

© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Великобритания предприняла интенсивные дипломатические усилия "за кулисами", чтобы подтолкнуть Украину и США к достижению соглашения в ходе переговоров в саудовской Джидде, передает агентство Блумберг со ссылкой на британского чиновника.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
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"По словам британского чиновника, говорившего на условиях анонимности, за кулисами велась интенсивная дипломатия под руководством Великобритании, чтобы помочь США и Украине достичь соглашения", - пишет агентство.
Ранее газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника писала, что французские и британские официальные лица на выходных перед переговорами американской и украинской делегаций учили украинцев тому, как разговаривать с США.
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