Рейтинг@Mail.ru
Украина продолжит мобилизацию даже в случае перемирия, заявили в Раде - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 12.03.2025 (обновлено: 17:39 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004583439.html
Украина продолжит мобилизацию даже в случае перемирия, заявили в Раде
Украина продолжит мобилизацию даже в случае перемирия, заявили в Раде - РИА Новости, 12.03.2025
Украина продолжит мобилизацию даже в случае перемирия, заявили в Раде
Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня, заявил в среду... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:38:00+03:00
2025-03-12T17:39:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_0:120:2294:1410_1920x0_80_0_0_8c2c613d0522763d4f16fc7a920cd279.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня, заявил в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. "Мы же не говорим о мире. Мы говорим о возможности перемирия на 30 дней, поэтому об отмене военного положения и прекращении мобилизации речь не идет", - приводит слова Костенко агентство Укринформ. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250311/rubio-2004416113.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_128:0:2167:1529_1920x0_80_0_0_28e4e8713c4d4f8909bcd14219a096bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
Украина продолжит мобилизацию даже в случае перемирия, заявили в Раде

Секретарь комитета Рады Костенко: Киев не отменит мобилизацию даже при перемирии

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня, заявил в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
«
"Мы же не говорим о мире. Мы говорим о возможности перемирия на 30 дней, поэтому об отмене военного положения и прекращении мобилизации речь не идет", - приводит слова Костенко агентство Укринформ.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Госсекретарь США Марко Рубио отвечает на вопросы журналистов в самолете по пути в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
США предложили Киеву прекращение огня и переход к переговорам, заявил Рубио
11 марта, 21:34
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала