https://ria.ru/20250312/ukraina-2004583439.html

Украина продолжит мобилизацию даже в случае перемирия, заявили в Раде

Украина продолжит мобилизацию даже в случае перемирия, заявили в Раде - РИА Новости, 12.03.2025

Украина продолжит мобилизацию даже в случае перемирия, заявили в Раде

Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня, заявил в среду... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:38:00+03:00

2025-03-12T17:38:00+03:00

2025-03-12T17:39:00+03:00

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владимир путин

верховная рада украины

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня, заявил в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. "Мы же не говорим о мире. Мы говорим о возможности перемирия на 30 дней, поэтому об отмене военного положения и прекращении мобилизации речь не идет", - приводит слова Костенко агентство Укринформ. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250311/rubio-2004416113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности