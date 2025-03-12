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В Германии раскрыли, какое требование Зеленского проигнорировали США - РИА Новости, 12.03.2025
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07:15 12.03.2025 (обновлено: 13:54 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004447766.html
В Германии раскрыли, какое требование Зеленского проигнорировали США
В Германии раскрыли, какое требование Зеленского проигнорировали США - РИА Новости, 12.03.2025
В Германии раскрыли, какое требование Зеленского проигнорировали США
США не стали учитывать в ходе переговоров в Саудовской Аравии с делегацией Украины требование Киева о гарантиях безопасности, но это обратило внимание немецкое... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T07:15:00+03:00
2025-03-12T13:54:00+03:00
в мире
украина
сша
саудовская аравия
владимир зеленский
дональд трамп
марко рубио
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. США не стали учитывать в ходе переговоров в Саудовской Аравии с делегацией Украины требование Киева о гарантиях безопасности, но это обратило внимание немецкое издание Die Welt."Киевской переговорной группе удалось добиться от США лишь уступки в том, что переговоры о гарантиях долгосрочной безопасности Украине начнутся "как можно скорее"", — говорится в материале.При этом, как отмечает издание, в том же предложении американская делегация заявила, что такое соглашение будет касаться как "разработки украинских полезных ископаемых", так и "компенсации расходов на американскую помощь".Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.В начале марта портал Semafor со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома писал, что одной из причин срыва переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля стало его требование гарантий безопасности для Украины. Глава Белого дома, в свою очередь, тогда обвинил Зеленского в нежелании заключить перемирие.Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
https://ria.ru/20250312/tramp-2004442783.html
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004440541.html
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004212853.html
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в мире, украина, сша, саудовская аравия, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио
В мире, Украина, США, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио
В Германии раскрыли, какое требование Зеленского проигнорировали США

Welt: США проигнорировали требование Киева о гарантиях безопасности

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. США не стали учитывать в ходе переговоров в Саудовской Аравии с делегацией Украины требование Киева о гарантиях безопасности, но это обратило внимание немецкое издание Die Welt.
"Киевской переговорной группе удалось добиться от США лишь уступки в том, что переговоры о гарантиях долгосрочной безопасности Украине начнутся "как можно скорее"", — говорится в материале.
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При этом, как отмечает издание, в том же предложении американская делегация заявила, что такое соглашение будет касаться как "разработки украинских полезных ископаемых", так и "компенсации расходов на американскую помощь".
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.
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В начале марта портал Semafor со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома писал, что одной из причин срыва переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля стало его требование гарантий безопасности для Украины. Глава Белого дома, в свою очередь, тогда обвинил Зеленского в нежелании заключить перемирие.
Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
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В миреУкраинаСШАСаудовская АравияВладимир ЗеленскийДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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