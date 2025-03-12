В Германии раскрыли, какое требование Зеленского проигнорировали США
Welt: США проигнорировали требование Киева о гарантиях безопасности
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. США не стали учитывать в ходе переговоров в Саудовской Аравии с делегацией Украины требование Киева о гарантиях безопасности, но это обратило внимание немецкое издание Die Welt.
При этом, как отмечает издание, в том же предложении американская делегация заявила, что такое соглашение будет касаться как "разработки украинских полезных ископаемых", так и "компенсации расходов на американскую помощь".
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.
В начале марта портал Semafor со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома писал, что одной из причин срыва переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля стало его требование гарантий безопасности для Украины. Глава Белого дома, в свою очередь, тогда обвинил Зеленского в нежелании заключить перемирие.
Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
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