https://ria.ru/20250312/ukraina-2004440541.html
"Нужно волноваться": в США сделали шокирующее заявление после переговоров
"Нужно волноваться": в США сделали шокирующее заявление после переговоров - РИА Новости, 12.03.2025
"Нужно волноваться": в США сделали шокирующее заявление после переговоров
Украинское руководство может пытаться сорвать режим прекращение огня, провоцируя Россию. Такое мнение высказал бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T03:52:00+03:00
2025-03-12T03:52:00+03:00
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МОСКВА. 12 мар — РИА Новости.Украинское руководство может пытаться сорвать режим прекращение огня, провоцируя Россию. Такое мнение высказал бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.По его мнению, главной проблемой будет не заключение соглашения о прекращении огня, а его соблюдение из-за возможных провокаций с украинской стороны."Мне кажется, будет особенно сложно проследить за его соблюдением (Режима прекращения огня. — Прим. ред.). Не думаю, что русские его нарушат. Считаю, что нам нужно волноваться об украинцах и отдельных элементах на Украине <…>. Они могут делать то же самое, что делали на протяжении 2000-х: злить русских. Я думаю, это будет их основная тактика — партизанская", — предупредил он.Эксперт также напомнил, что по этой же логике киевский режим накануне переговоров с США устроил массированную атаку беспилотников на Москву. Это нужно было для того, чтобы можно было обвинить Россию в том, что она не хочет перемирия, которое, кстати, было бы выгодно только Украине, добавил Уилкерсон"Главная проблема — поддерживать то, чего мы достигнем на предварительных переговорах", — резюмировал отставной военный.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Позднее Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра" в надежде получить согласие президента Владимира Путина на прекращение огня. Он также анонсировал разговор с российским лидером, который должен на этой неделе.Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
https://ria.ru/20250311/tramp-2004424914.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
"Нужно волноваться": в США сделали шокирующее заявление после переговоров
Полковник Уилкерсон: Украина может нарушить договоренности о прекращении огня
МОСКВА. 12 мар — РИА Новости.
Украинское руководство может пытаться сорвать режим прекращение огня, провоцируя Россию. Такое мнение высказал бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works
.
По его мнению, главной проблемой будет не заключение соглашения о прекращении огня, а его соблюдение из-за возможных провокаций с украинской стороны.
«
"Мне кажется, будет особенно сложно проследить за его соблюдением (Режима прекращения огня. — Прим. ред.). Не думаю, что русские его нарушат. Считаю, что нам нужно волноваться об украинцах и отдельных элементах на Украине <…>. Они могут делать то же самое, что делали на протяжении 2000-х: злить русских. Я думаю, это будет их основная тактика — партизанская", — предупредил он.
Эксперт также напомнил, что по этой же логике киевский режим накануне переговоров с США
устроил массированную атаку беспилотников на Москву
. Это нужно было для того, чтобы можно было обвинить Россию
в том, что она не хочет перемирия, которое, кстати, было бы выгодно только Украине
, добавил Уилкерсон
"Главная проблема — поддерживать то, чего мы достигнем на предварительных переговорах", — резюмировал отставной военный.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву
.
Позднее Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра" в надежде получить согласие президента Владимира Путина на прекращение огня. Он также анонсировал разговор с российским лидером, который должен на этой неделе.
Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.