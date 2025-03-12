https://ria.ru/20250312/ugroza-2004493896.html

"Хотят войны". Во Франции рассказали, кто может помешать миру на Украине

"Хотят войны". Во Франции рассказали, кто может помешать миру на Украине - РИА Новости, 12.03.2025

"Хотят войны". Во Франции рассказали, кто может помешать миру на Украине

Европейский союз и президент Франции Эммануэль Макрон могут помешать достижению мира на Украине, предупредил французский политик и лидер партии "Патриоты"... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:07:00+03:00

2025-03-12T12:07:00+03:00

2025-03-12T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Европейский союз и президент Франции Эммануэль Макрон могут помешать достижению мира на Украине, предупредил французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Ожидайте какой-нибудь грязный ход от Евросоюза и Макрона, поскольку они хотят не мира, а войны!" — пишет Филиппо.Как указал политик, европейский блок и французский лидер могут пойти на провокации и операции под ложным флагом ради срыва урегулирования конфликта и отправки своих войск на Украину.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Позднее Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра" в надежде получить согласие президента Владимира Путина на прекращение огня. Он также анонсировал разговор с российским лидером, который должен на этой неделе.

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004469363.html

https://ria.ru/20250312/lavrov-2004477589.html

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