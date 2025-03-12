Житель Тюмени получил срок за попытку сжечь храм
Житель Тюмени получил два года колонии за попытку сжечь храм
© СоцсетиМужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в стену храма святого благоверного князя Димитрия Донского в Тюмени
© Соцсети
Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в стену храма святого благоверного князя Димитрия Донского в Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 12 мар – РИА Новости. Ленинский райсуд Тюмени приговорил к двум годам колонии общего режима мужчину, пытавшегося поджечь храм в прошлом году, информирует объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Региональное управление СК РФ сообщало, что вечером 3 июня 2024 года на улице Республики в Тюмени мужчина зажег и бросил в стену храма святого благоверного князя Димитрия Донского две бутылки с зажигательной смесью, после чего сел на велосипед и уехал. Позже 43-летнего подозреваемого задержала полиция, были возбуждены уголовные дела о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества.
В релизе пресс-службы отмечается, что Юрий Машинский бросил 4 стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в проем с изображением иконы, в стену храма, а также около входной деревянной двери. На поджог мужчина пошел, как установил суд, "испытывая неприязнь к верующим и священнослужителям".
"Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Юрию Машинскому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Также с мужчины взыскали более 153 тысяч рублей в счет нанесенного ущерба.
Суд признал его виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ) и вандализме по мотивам религиозной ненависти (ч. 2 ст. 214 УК РФ).
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