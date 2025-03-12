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Житель Тюмени получил срок за попытку сжечь храм - РИА Новости, 12.03.2025
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14:46 12.03.2025 (обновлено: 15:08 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/tyumen-2004537247.html
Житель Тюмени получил срок за попытку сжечь храм
Житель Тюмени получил срок за попытку сжечь храм - РИА Новости, 12.03.2025
Житель Тюмени получил срок за попытку сжечь храм
Ленинский райсуд Тюмени приговорил к двум годам колонии общего режима мужчину, пытавшегося поджечь храм в прошлом году, информирует объединенная пресс-служба... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:46:00+03:00
2025-03-12T15:08:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 12 мар – РИА Новости. Ленинский райсуд Тюмени приговорил к двум годам колонии общего режима мужчину, пытавшегося поджечь храм в прошлом году, информирует объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Региональное управление СК РФ сообщало, что вечером 3 июня 2024 года на улице Республики в Тюмени мужчина зажег и бросил в стену храма святого благоверного князя Димитрия Донского две бутылки с зажигательной смесью, после чего сел на велосипед и уехал. Позже 43-летнего подозреваемого задержала полиция, были возбуждены уголовные дела о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества. В релизе пресс-службы отмечается, что Юрий Машинский бросил 4 стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в проем с изображением иконы, в стену храма, а также около входной деревянной двери. На поджог мужчина пошел, как установил суд, "испытывая неприязнь к верующим и священнослужителям". "Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Юрию Машинскому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также с мужчины взыскали более 153 тысяч рублей в счет нанесенного ущерба. Суд признал его виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ) и вандализме по мотивам религиозной ненависти (ч. 2 ст. 214 УК РФ).
https://ria.ru/20250117/podzhog-1994223241.html
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происшествия, россия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюмень, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Тюмени получил срок за попытку сжечь храм

Житель Тюмени получил два года колонии за попытку сжечь храм

© СоцсетиМужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в стену храма святого благоверного князя Димитрия Донского в Тюмени
Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в стену храма святого благоверного князя Димитрия Донского в Тюмени - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Соцсети
Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в стену храма святого благоверного князя Димитрия Донского в Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 12 мар – РИА Новости. Ленинский райсуд Тюмени приговорил к двум годам колонии общего режима мужчину, пытавшегося поджечь храм в прошлом году, информирует объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Региональное управление СК РФ сообщало, что вечером 3 июня 2024 года на улице Республики в Тюмени мужчина зажег и бросил в стену храма святого благоверного князя Димитрия Донского две бутылки с зажигательной смесью, после чего сел на велосипед и уехал. Позже 43-летнего подозреваемого задержала полиция, были возбуждены уголовные дела о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества.
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В релизе пресс-службы отмечается, что Юрий Машинский бросил 4 стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в проем с изображением иконы, в стену храма, а также около входной деревянной двери. На поджог мужчина пошел, как установил суд, "испытывая неприязнь к верующим и священнослужителям".
"Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Юрию Машинскому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Также с мужчины взыскали более 153 тысяч рублей в счет нанесенного ущерба.
Суд признал его виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ) и вандализме по мотивам религиозной ненависти (ч. 2 ст. 214 УК РФ).
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