https://ria.ru/20250312/tu-22m3-2004624031.html

Российские Ту-22м3 выполнили плановый полет над водами Балтийского моря

Российские Ту-22м3 выполнили плановый полет над водами Балтийского моря - РИА Новости, 12.03.2025

Российские Ту-22м3 выполнили плановый полет над водами Балтийского моря

Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T21:29:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ. "Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-27 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более 4 часов", - говорится в сообщении. На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств, отметили в ведомстве. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20250227/finlyandiya-2001994524.html

https://ria.ru/20250228/baltika-2002185182.html

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россия, балтийское море, арктика, воздушно-космические силы россии, в мире