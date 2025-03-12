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Российские Ту-22м3 выполнили плановый полет над водами Балтийского моря - РИА Новости, 12.03.2025
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21:29 12.03.2025 (обновлено: 21:30 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/tu-22m3-2004624031.html
Российские Ту-22м3 выполнили плановый полет над водами Балтийского моря
Российские Ту-22м3 выполнили плановый полет над водами Балтийского моря - РИА Новости, 12.03.2025
Российские Ту-22м3 выполнили плановый полет над водами Балтийского моря
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:29:00+03:00
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россия
балтийское море
арктика
воздушно-космические силы россии
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ. "Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-27 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более 4 часов", - говорится в сообщении. На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств, отметили в ведомстве. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20250227/finlyandiya-2001994524.html
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россия, балтийское море, арктика, воздушно-космические силы россии, в мире
Россия, Балтийское море, Арктика, Воздушно-космические силы России, В мире
Российские Ту-22м3 выполнили плановый полет над водами Балтийского моря

Два Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет над водами Балтийского моря

© РИА Новости / Александр Тарасенков | Перейти в медиабанкБомбардировщик Ту-22М3
Бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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Бомбардировщик Ту-22М3. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ.
"Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-27 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более 4 часов", - говорится в сообщении.
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На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств, отметили в ведомстве.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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