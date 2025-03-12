https://ria.ru/20250312/tu-22m3-2004624031.html
Российские Ту-22м3 выполнили плановый полет над водами Балтийского моря
Российские Ту-22м3 выполнили плановый полет над водами Балтийского моря - РИА Новости, 12.03.2025
Российские Ту-22м3 выполнили плановый полет над водами Балтийского моря
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:29:00+03:00
2025-03-12T21:29:00+03:00
2025-03-12T21:30:00+03:00
россия
балтийское море
арктика
воздушно-космические силы россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155190/63/1551906369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a496f34b2879a5aedf59a3c650ae9a0.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ. "Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-27 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более 4 часов", - говорится в сообщении. На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств, отметили в ведомстве. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20250227/finlyandiya-2001994524.html
https://ria.ru/20250228/baltika-2002185182.html
россия
балтийское море
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155190/63/1551906369_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a30e24a04f9d7d5f2b444906f72be6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, балтийское море, арктика, воздушно-космические силы россии, в мире
Россия, Балтийское море, Арктика, Воздушно-космические силы России, В мире
Российские Ту-22м3 выполнили плановый полет над водами Балтийского моря
Два Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет над водами Балтийского моря