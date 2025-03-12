https://ria.ru/20250312/trump-2004322835.html

"Новая разновидность фашизма". Кто на самом деле управляет Трампом

"Новая разновидность фашизма". Кто на самом деле управляет Трампом - РИА Новости, 12.03.2025

"Новая разновидность фашизма". Кто на самом деле управляет Трампом

Со дня его инаугурации не прошло и двух месяцев, однако в это короткое время уместилось множество событий, которые шокировали весь мир: претензии на Канаду,... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T08:00:00+03:00

2025-03-12T08:00:00+03:00

2025-03-12T09:44:00+03:00

в мире

технологии

канада

гренландия

северная америка

илон маск

джефф безос

марк цукерберг

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Со дня его инаугурации не прошло и двух месяцев, однако в это короткое время уместилось множество событий, которые шокировали весь мир: претензии на Канаду, Гренландию и Панамский канал, разгром USAID, операция по принуждению Украины к миру. И это еще далеко не все. Некоторые действия Дональда Трампа кажутся странными и нелогичными, но только если не знать, какими идеями руководствуется команда нового президента. О необычной философии Белого дома — материал РИА Новости.Технат"Америка прежде всего". Со времен первого срока Трамп известен как сторонник изоляционизма и экономического протекционизма. Тем удивительнее, что уже в инаугурационной речи он объявил о притязаниях на соседние страны.Эти слова, которые многие поначалу сочли эксцентричной причудой, были произнесены в окружении руководителей крупнейших цифровых компаний — Илона Маска, Джеффа Безоса, Марка Цукерберга, Сундара Пичаи. Бизнес Силиконовой долины на прошедших выборах сделал ставку на республиканца. Сопоставив эти два факта, историки догадались: фактически новый старый президент собирается воплотить в жизнь концепцию столетней давности, известную как технат.Речь о радикальном переустройстве общества: вся власть должна достаться инженерам и ученым, а основой экономики вместо денег станет энергия. Базой для построения утопии в начале прошлого века планировали сделать Северную Америку (включая Канаду, Мексику, Панаму) с присоединенной к ней Гренландией. Ресурсы региона — как человеческие, так и природные — смогли бы обеспечить полностью самодостаточное существование такой автаркии.И действительно: Канада обладает огромными запасами полезных ископаемых, а Гренландия — редкоземельными металлами. Панамский канал, в свою очередь, гарантирует логистическую независимость.Возможно, предполагают наблюдатели, к идее самодостаточной североамериканской экономики Трампа подтолкнула пандемия COVID-19, которая нарушила глобальную цепочку поставок и наглядно показала зависимость Штатов от Китая — главного стратегического партнера и одновременно противника.Наиболее близкий к Трампу бизнесмен Илон Маск уже работает над тем, чтобы его компании — космическая SpaceX и автомобильная Tesla — достигли энергетической и технологической самостоятельности. Примечательно, что дед миллиардера, канадец Джошуа Холдеман, был одним из активных сторонников технократии.С технатом перекликается другая концепция, которая родилась уже в XXI веке и получила широкое распространение среди "цифровиков".АкселерационизмИдею акселерационизма сформулировал английский философ Ник Лэнд. Это своего рода развитие учения Карла Маркса. Главное отличие в том, что к радикальному изменению общества должна привести не пролетарская революция, а технологии. Акселерационисты считают, что замедление или сопротивление прогрессу бесполезно и вместо этого нужно активно способствовать его ускорению.Отсюда вышел так называемый эффективный акселерационизм — уже не столько концепция, сколько набор конкретных действий. Сторонники предлагают повышать эффективность управления и производства с помощью искусственного интеллекта, обработки больших данных и автоматизации. А традиционные иерархические системы хотят заменять сетевыми структурами. Возможности же человека собираются повышать интеграцией с технологиями — то есть буквально делать из людей киборгов. Или, как Маск, напрямую подключать мозг к компьютеру (проект Neuralink).Трамп уже сделал важные шаги в этом направлении. Эффективность правительства поручил Маску, который привлек к этому инженеров из своих компаний. Объявил о масштабных инвестициях, кратно превышающих вложения в Манхэттенский проект, в разработку искусственного интеллекта — программу Stargate, ведущая роль в которой отведена компании OpenAI (создатель ChatGPT). К радости "цифровиков" подписал указ о формировании стратегического резерва биткоина.Таким образом, методы акселерационизма уже применяются. Отец же этого учения, Ник Лэнд, связан с другой спорной фигурой — Кертисом Ярвином. Который, что символично, тоже присутствовал на инаугурации Трампа."Темное Просвещение"Бывший программист Ярвин считается идеологом неореакционного движения. В своих работах он спорит с широко распространенной концепцией "истории вигов", согласно которой человечество неизменно движется от худшего к лучшему — от рабства к свободе, от тьмы незнания к просвещению, а кульминации этот процесс якобы достигает в либеральной демократии и конституционной монархии.Ярвин полагает, что демократия продемонстрировала свою несостоятельность, и допускает возвращение к абсолютной монархии. Единоличный правитель, по его мнению, может выстроить более эффективную социальную и политическую систему — разумеется, с опорой на новейшие технологии и технократов. Свою идеологию Ярвин называет "Темным Просвещением".Вице-президент США Джей Ди Вэнс признавался, что Ярвин оказал на него значительное влияние. В республиканских кругах у мыслителя много почитателей. Так, с пиететом о нем отзывается глава "мафии PayPal" — венчурный капиталист Питер Тиль, которого иногда называют серым кардиналом новой администрации Трампа.Критика и спорыТем временем алармисты бьют тревогу. Историк Джанис Мимура видит в укреплении связей политиков и лидеров высокотехнологической индустрии зарождение технофашизма — формы авторитаризма, где всем заправляют "технари". Она проводит параллели с японским милитаризмом: перед Второй мировой в оккупированной Маньчжурии чиновники Страны восходящего солнца запустили форсированную индустриализацию, не считаясь с жертвами среди местного населения.Критикуют новый порядок и справа. Так, бывший советник Трампа Стив Бэннон использует выражение "технофеодализм". Он считает, что технократия угрожает свободе, а людей превращает в цифровых рабов.Да и среди лидеров бигтеха, которые поддержали Трампа, есть принципиально разные взгляды на акселераторские технологии. Тот же Маск выступает одним из главных критиков бесконтрольного развития искусственного интеллекта. По его мнению, ИИ представляет реальную угрозу для человечества — особенно создаваемый на основе леворадикальной, "античеловечной" идеологии (кстати, эти обвинения относятся в том числе к мегапроекту Stargate). Сам же Маск уверяет, что делает дружелюбные к людям нейросети.Однако многие руководители IT-компаний — в частности, сооснователь Google Ларри Пейдж — не видят ничего страшного в том, что ИИ достигнет превосходства над человеком. Это всего лишь очередной виток эволюции на Земле, объясняют они.Чью сторону в этом споре займет Трамп, пока неясно. Впрочем, что бы он ни выбрал, очевидно, что скучно в ближайшее время не будет.

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в мире, технологии, канада, гренландия, северная америка, илон маск, джефф безос, марк цукерберг, spacex, tesla motors, paypal